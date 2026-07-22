זכר צדיק לברכה שעות ספורות לפני הצום: האדמו"ר פקד את קבר זקנו שנפטר בערב תשעה באב במלאות 48 שנים להסתלקותו של זקנו האדמו"ר מקודינוב זצ"ל, שהסתלק בערב תשעה באב תשל"ח, ערך נכדו, ממלא מקומו האדמו"ר מקודינוב את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך יום היארצייט פקד האדמו"ר את הציון הקדוש בבית העלמין 'שומרי שבת' זכרון מאיר, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | תיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:27