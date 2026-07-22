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החזון של 'החוזה מלובלין'; כך התבטא הרבי מקאמרנא על החיבור החדש על הזוהר

עם השלמת הסט המפואר של ארבעת הכרכים של "זוהר בני היכלא" על חומש ויקרא, התקבלה משלחת ממלכת הזוהר במעונו של האדמו"ר מקאמרנא • בראש המשלחת עמד נשיא המפעל וראש כוללי "עיטור הרבנים", הגה"צ רבי אליהו ישראל אשלג • האדמו"ר עיין ארוכות בכרכים והעלה בכתב ידו הסכמה נלהבת (חסידים)

רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)

לרגל הופעתם לאור עולם של הכרכים השלישי והרביעי בסדרת "זוהר בני היכלא" על חומש ויקרא המשלימים את הסט המפואר של ארבעת הכרכים עלתה משלחת מיוחדת למעונו של האדמו"ר מקאמרנא בית שמש.

בראש המשלחת מטעם מפעל "בני היכלא" עמד נשיא המפעל וראש כוללי "עיטור הרבנים" ללימוד הנגלה והנסתר, הגה"צ רבי אליהו ישראל אשלג.

האדמו"ר מקאמרנא עיין ארוכות בספרים החדשים, בוחן מקרוב את מבנה הביאור, המדורים השונים וסדר העריכה, והביע את התפעלותו העמוקה מהבהירות המיוחדת ומכך שדברי הזוהר הקדוש מונחים כעת בפני הלומד בנגישות שאין כדוגמתה.

במהלך הביקור עמד האדמו"ר על ייחודו של החיבור, המרכז על דף אחד ביאור בהיר לצד מערך מדורים מקיף, והתבטא בהתפעלות כי המדורים הללו הפכו את הזוהר הקדוש ממש ל"שולחן ערוך", שבו מוצא הלומד את כל הנדרש לו במקום אחד.

בהמשך השיחה העניק האדמו"ר למפעל משמעות היסטורית עמוקה. "כידוע", אמר הרבי, "החוזה מלובלין זי"ע נשא בליבו שאיפה שיקום יהודי ויערוך ביאור לזוהר הקדוש שיהיה 'שווה לכל נפש'. שאיפה זו, שנשאו צדיקי הדורות, הולכת ומתגשמת עתה לנגד עינינו".

בהתייחסו למחבר הביאור, נשא האדמו"ר דברי שבח נרגשים: "אשרי הדור שזכינו שהאדמו"ר מאשלג בעל ה'בני היכלא', נכדו של השרף בעל הסולם זי"ע, מוסר את נפשו כבר כמה שנים על ביאור הזוהר הקדוש".

כידוע, מסורת בית קאמרנא קשורה בקשר עמוק ומהותי ללימוד פנימיות התורה והפצת אור הזוהר. בסיום המפגש בירך האדמו"ר בחום את ראשי המפעל שיזכו להמשיך להרבות את לימוד תורת הרשב"י בקרב כלל ישראל.

רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)
רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)
רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)
רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)
רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)
רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)
רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)
רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)
רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)
רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)
רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)
רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)
רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)
רבי אליהו ישראל אשלג אצל האדמו"ר מקומרנא (צילום: לוי עמית)

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לימוד זוהרהאדמו"ר מקומרנאאדמו"ר מאשלג בני היכלא

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