בפתח ערב תשעה באב, בעיתוי שבו ההיסטוריה וההווה היהודי מתנגשים בעוצמה, הציפה תוכנית האקטואליה "דבר ראשון" בהגשת משה מנס וישראל מאיר את השאלות המטלטלות ביותר של הדור: איך בוכים על חורבן שלא חווינו? כיצד מתמודדים עם חוסר הפידבק הרוחני בעולם המודרני? וגם, ישיבות ההסדר החרדיות ושיחה עם תזונאי על ההכנות ללפני ולאחרי הצום. ובהרחבה:

חלק א': הדיסוננס המודרני – איך מתחברים לחורבן שאיננו מכירים?

"אנחנו כבר 1,958 שנה בתוך האירוע," פתח ישראל מאיר בפני המרצה והאיש החינוך הרב יהודה צ'ולק. "אנחנו לא אוכלים בשר, לא שותים יין, לא מסתפרים. אבל איך אפשר לכאוב באמת על בית שנחרב לפני כמעט אלפיים שנה, כשאף אחד מאיתנו לא הרגיש מה היה שם? היום יש לכולנו בית, מזגן, ואף אחד לא רעב ללחם."

הרב צ'ולק הודה כי מדובר בשאלה הזועקת עד לב השמיים, והמחיש זאת באמצעות משל נוקב:

"זה כמו סיפור על אדם שבכה בהלוויה של עשיר מופלג. כששאלו אותו 'מה אתה בוכה, זה היה אבא שלך?', הוא ענה: 'על זה אני בוכה! אם זה היה אבא שלי – הייתי עשיר היום!'. הרי לבכות על משהו שלא היה לנו זה כמעט בלתי אפשרי. להתאבל אפשר רק על חסרון של דבר שהיה ומוכר לנו."

החורבן שבלב: השתיקה האלוהית

אם כן, על מה האבל כיום? הרב צ'ולק מסביר כי התשובה אינה טמונה באבני הכותל או בחורבן פיזי מן העבר, אלא בהסתרה הרוחנית של ההווה.

חוסר הנוכחות: "אנחנו לא בוכים על בית מקדש שנחרב, אנחנו בוכים על נוכחות האלוהים שנעלמה מן העולם," הדגיש הרב צ'ולק.האל המסתתר: חז"ל אמרו 'מי כמוך באילמים ה' - הקדוש ברוך הוא כביכול לקח על עצמו אילמות. אין פידבק מיידי על פעולות רוחניות, והמציאות הטבעית מציגה עולם שבו 'אין עוד מלבדו' שמור לשכל בלבד, אך לא לחוויה היומיומית. אובדן הזהות החברתית: היום, כשאנחנו חייהם בשפע חומרי, הטרגדיה הגדולה היא שרבים רוצים להיות 'עם ככל העמים', והיכולת לייצג את קדושת התורה בפשטות מול אחינו הולכת ונשחקת.

עקבתא דמשיחא: משל העקב והמוח

בתשובה לשאלה מאיפה שואבים את ההאחזות והתקווה, הביא הרב צ'ולק את דברי המהר"ל מפראג על הימים הללו:

"דוקא דור 'עקבתא דמשיחא'משול לעקב הגוף. העקב הוא החלק הכי רחוק מהמוח, הוא כמעט לא מרגיש אותו. המוח הוא בית המקדש והנוכחות האלוהית, והדור שלנו הוא העקב שרחוק בתחושות. אך למרות שהעקב לא 'מרגיש', כל יציבות הגוף ועמידותו עומדות בדיוק עליו. השילוב הזה – בין המרחק בתחושה לבין האחריות להעמיד את הבניין – הוא התשעה באב של דורנו."

חלק ב': הלוח ההיסטורי של הדמעות – יום המוכר לפורענות

הקושי להתחבר לאבל מתנגש חזיתית עם ההיסטוריה היהודית, המוכיחה כי תשעה באב אינו יום זיכרון מקרי, אלא – כהגדרת הרמב"ם – "יום המוכן לפורענות". מזה אלפי שנים שהתאריך הזה משמש כזירה המרכזית של השברים הלאומיים:

חורבני העת העתיקה

חטא המרגלים: הבכייה של חינם במדבר בעקבות דיבת המרגלים נקבעה כבכייה לדורות.חורבן בתי המקדש: בית המקדש הראשון נחרב בידי נבוכדנצר מלך בבל, ובית המקדש השני נחרב בידי טיטוס הרומי – שניהם ביום המר והנמהר הזה.סופו של מרד בר כוכבא: נפילת העיר ביתר, המעוז היהודי האחרון, וחרישת ירושלים עד עפר בידי הרומאים.

שרשרת הגזירות והגירושים באירופה

גזירת גירוש אנגליה (ה'ן): המלך אדוארד הראשון מורה על גירוש כל יהודי הממלכה או הוצאתם להורג. גירוש צרפת (ה'ס"ו): המלך פיליפ הרביעי מפרסם את גזירת הגירוש בסמוך ממש לתשעה באב (בעשירי באב).גירוש ספרד (ה'רנ"ב): פקעת הזמן בת ארבעת החודשים שהוקצבה ליהודי ספרד להמיר את דתם או לעזוב את הארץ פוקעת בליל ח' באב.

צללי המאה ה-20 והעת החדשה

פרוץ מלחמת העולם הראשונה (ה'תרע"ד): מלחמה שהביאה לחורבן הקהילות באירופה, כשגרמניה מצטרפת ללחימה ממש ביום תשעה באב. הפתרון הסופי (ה'תש"א): הרמן גרינג ימ"ש חותם על המסמך ליישום תוכנית ההשמדה הטוטאלית של העם היהודי בז' באב.שואת פולין וצרפת (ה'תש"ב): תחילת הגירוש ההמוני מגטו ורשה אל מחנה ההשמדה טרבלינקה בח' באב, ימים ספורים לאחר מעצר 13,000 מיהודי פריז ביידי משטר וישי. עקירת גוש קטיף (ה'תשס"ה): תוכנית ההתנתקות וגירוש אלפי יהודים מבתיהם ברצועת עזה וצפון השומרון החלה בעשירי באב, מתוך ניסיון שלא לבצעה בימי הצום עצמם.

חלק ג': הרקע שמעבר לאבל – הרשת החרדית החדשה

לצד האבל על העבר וההסתר של ההווה, בתוכנית "דבר ראשון" נחשפה דרך חדשה המתמודדת עם אתגרי השעה. הרב שמואל רז'ק, מראשי ומייסדי ישיבת "משמר התורה", שרטט את קיומו של עולם תורני-אקטיביסטי שצמח דווקא מתוך הסערה.

מהפכה מתוך שבר: הולדת "משמר התורה"

השבעה באוקטובר 2023 לא הותיר את עולם התורה ללא זעזוע. "אני אברך בישיבת מיר שלומד חושן משפט," שיתף הרב רז'ק. "בתקופה שאחרי השביעי באוקטובר, מול כל הרעשים סביב שירות חרדים, שאלתי את עצמי מה התשובה האמיתית. הפנמתי שהאתגר הגדול הוא מענה הולם שלא היה קיים עד היום."

חלק ג': הפיזיולוגיה של הצום – מדע, תזונה וניפוץ מיתוסים

אי אפשר לעבור צום משמעותי של 25 שעות במזג אוויר ישראלי קשוח ללא הכנה גופנית נכונה. הדיאטן הקליני גלעד דביר (בעל רישיון משרד הבריאות) התארח באולפן כדי לספק מדריך פיזיולוגי מבוסס מחקר – ולנפץ כמה מיתוסים רווחים.

1. הכנת הנוזלים והגמילה מקפאין

הצטיידות מוקדמת: "הניצחון אוהב הכנה מוקדמת," מסביר דביר. יש להתחיל להרוות את הגוף מים כבר 24–48 שעות לפני הצום (גברים הרגילים ל-3 ליטרים ביום צריכים להעלות ל-3.5 ליטרים).מלכודת הקפאין: קפה, תה ומשקאות דיאט (כמו זירו) מכילים קפאין שהוא חומר משתן. שתייתם לפני הצום גורמת לאיבוד נוזלים מיותר ולהתייבשות. מומלץ להפחית קפאין ימים ספורים מראש.

2. הארוחה המפסקת: פחמימות מורכבות מול מלכודת "סוכר הענבים"

רבים נוהגים להעמיס סוכרים פשוטים (כמו סוכר ענבים, ממתקים או פירות) רגע לפני הצום מתוך מחשבה שזה יספק אנרגיה. דביר מזהיר כי זו טעות חמורה:

"הגוף אוגר דלק בצורת גליקוגן בכבד ובשרירים. כשאוכלים סוכר פשוט או סוכר ענבים, רמת הסוכר בדם מזנקת במהירות. בתגובה, הגוף מפריש כמויות אדירות של אינסולין, רמת הסוכר צונחת בחדות – והתוצאה היא עייפות קשה, רעב מוגבר ובעיקר צמאון כבד."

מה כן לאכול? פחמימות מורכבות המתפרקות לאט וממלאות את מאגרי הגליקוגן בצורה מיטבית: אורז מלא, פסטה מלאה, בטטה, קינואה, בורגול וכוסמת.

3. ניפוץ מיתוס "גלולות הפלא" והבירה השחורה

מגישי התוכנית הציגו מוצרים שונים הנמכרים בצרכניות, המבטיחים "צום קל" באמצעות תמציות צמחים (ג'ינסנג סיבירי, ג'ימנמה, זנגביל ועוד).

אפקט הפלסבו: דביר חרץ בצורה חד-משמעית: "אין שום כדור או תכשיר שהוכח מחקרית ומדעית כמקל על תסמיני הצום. כל סיפורי הישועות מתבססים על אפקט הפלסבו (אמונה פסיכולוגית). אל תבזבזו על זה את מיטב כספכם." בירה שחורה: הדיווחים כאילו שתיית בירה שחורה לפני ואחרי הצום עוזרת – אינם מבוססים מדגמית או מדעית.

4. איך שוברים את הצום נכון?

הטעות הנפוצה ביותר בצאת הצום היא להתנפל על מגשי הבורקסים, הרוגלך והגז.

מנגנון הצטמקות הקיבה: במהלך 25 שעות ללא מזון, הקיבה מצטמקת. התנפלות מהירה על אוכל כבד תגרום למאזינים ולצופים לכאבי בטן עזים. האסטרטגיה הנכונה:פותחים בפרי קטן (תמר או תפוח) לצד כוס שתייה חמה או מים כדי להרחיב את הקיבה במתינות.ממתינים כ-30 דקות. רק לאחר מכן ניגשים לארוחה מסודרת ורגועה.