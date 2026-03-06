כיכר השבת
סוכריות לילדים וצדקה לגבאים

כָּל הַפּוֹשֵׁט יָד: דלת פתוחה וחיוך אצילי, כך קידם רבי בנימין הצדיק את ההמונים 

בחדרו של משגיח ישיבת מיר המעטירה, הצדיק רבי בנימין פינקל, נרשמו ביום שושן פורים רגעים של התעלות וחסד יוצאי דופן. לאורך רוב שעות היום ישב המשגיח וקיבל את המוני הבאים בסבר פנים יפות ובמאור פנים מיוחד | למאות הילדים שהגיעו לביתו חילק המשגיח מיני מתיקה וסוכריות ביד רחבה, בעוד שלגבאי הצדקה הרים את נדבת לבו כמאמר הכתוב "כל הפושט יד נותנים לו"| את כל הבאים בירך המשגיח בחמימות ובברכות לרוב, כשחיוכו האצילי הנסוך על פניו משרה שמחה על כל אחד ואחד (חרדים)

פורים אצל הגה"צ רבי בנימין פינקל (צילום: שוקי לרר)
פורים אצל הגה"צ רבי בנימין פינקל (צילום: שוקי לרר)
פורים אצל הגה"צ רבי בנימין פינקל (צילום: שוקי לרר)
פורים אצל הגה"צ רבי בנימין פינקל (צילום: שוקי לרר)
פורים אצל הגה"צ רבי בנימין פינקל (צילום: שוקי לרר)
פורים אצל הגה"צ רבי בנימין פינקל (צילום: שוקי לרר)
פורים אצל הגה"צ רבי בנימין פינקל (צילום: שוקי לרר)
פורים אצל הגה"צ רבי בנימין פינקל (צילום: שוקי לרר)
פורים אצל הגה"צ רבי בנימין פינקל (צילום: שוקי לרר)
פורים אצל הגה"צ רבי בנימין פינקל (צילום: שוקי לרר)
פורים אצל הגה"צ רבי בנימין פינקל (צילום: שוקי לרר)

