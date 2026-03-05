חָבַשׁ כּוֹבַע יְשׁוּעָה בְּרֹאשׁוֹ פורים של התעלות: כשמנהיג 'בני תורה' חבש לראשו את ה'עטרה' החסידית • תיעוד מיוחד תיעוד משמחת הפורים במחיצתו של מנהיג תנועת 'בני תורה' הגאון רבי עזריאל אויערבאך במעונו שבבית וגן ירושלים | באורח נדיר חבש הגר"ע שטריימל לראשו במהלך סעודת הפורים (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 22:53