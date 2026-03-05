ממניין המגילה המצומצם בלילה ועד לשעות של ברכות "לכל הפושט יד" ביום • הרגע המיוחד בו הפקיד ראש הישיבה בקבוק יין וקוויטל עבור האדמו"ר מבעלזא • והמשלוח המרגש שהגיע מגיסו האדמו"ר מאלכסנדר • צפו במראות החג ממעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן (חרדים)
לאחר ליל הבלהות ורסיסי הטילים בבני ברק, התייצב הגאון רבי יצחק זילברשטיין לתפילת נץ החמה ושיתף בנס הגלוי של "המים שכיבו את הגז" • ברגע של ענווה בלתי נתפסת הדהים את השומעים: "אולי החטא שלי גרם", ועורר סערה בקהל שזעק "מחאה" • וגם: הקשר המפתיע למלחמה בירושלים אצל חמיו הגרי"ש אלישיב, והקריאה הנרגשת לקירוב לבבות: "דברו יפה עם האחים החופשיים, זה זמן של התעוררות פלאית" • צפו בתיעוד באדיבות מערכת 'קול ברמה' (חרדים)
הידרדרות דרמטית במצבו של הילד בן ה-11 שנפגע מוקדם יותר היום מאוטובוס ברחוב אבא שאול בביתר עילית. למרות שפונה תחילה במצב בינוני, בבית החולים הדסה עין כרם מצבו הוגדר אנוש, והרופאים נלחמים כעת על חייו. המשפחה מתחננת: "קירעו שערי שמיים" (בארץ, חרדים)
איך חוגגים את היום המאושר בשנה - בזמן מלחמה רב זירתית? כל חתונה דורשת היערכות בביגוד, צלם ומסריט, זרים וכיסא כלה, וכמובן אולם האירועים וזמר ותזמורת שישמחו את החתן והכלה ביומם המאושר | אז איך משפיעה המלחמה על עולם החתונות - על כל מרכיביו? יצאנו לבדוק | 'כיכר השבת' בסיקור מיוחד (חרדים)
מבצע "שאגת הארי" ביומו השישי, כאשר העולם עוקב בהשתאות אחרי השליטה של חילות האוויר של ישראל וארה"ב בשמי טהרן | במשדר המלחמהה מיוחד בהגשת ישי כהן ויוסי סרגובסקי - הצצה נדירה אל מה שמתחולל בתא הטייס במהלך הגיחות הארוכות לאיראן, המורכבות האדירה של הלחימה במרחק אלפי קילומטרים והמשמעויות של הברית ההדוקה עם ממשל טראמפ (אולפן כיכר)
בני ברק בצל האזעקות: אלפים נהרו לציונו של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל במלאות 4 שנים להסתלקותו • בסיום מעמד התפילה חשף גיסו הגר"י זילברשטיין את תגובתו של חמיו, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל לנס ה'חגב' המפורסם: "מי זוכה לזה בדורנו?" • וגם, תפילת "יושב בסתר" נאמרה ברטט ע"י המתפללים לישועת עם ישראל (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, פרשת פרה: מהו המקור לכך שחיוב הקריאה מדאורייתא? והאם גם נשים חייבות? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מנופי טבריה ועד חופי אשקלון, דרך מרחבי עמק האלה – ארגון הקירוב 'צהר' מסכם שבועות של פעילות אינטנסיבית שנגעה בכל המגזרים • מאות בנות ובוגרות תיכונים מרחבי הארץ, במקביל לעשרות משפחות חרדיות נהנו מתכני עומק, אירוח כיד המלך וחיבור פנימי ליסודות היהדות והאמונה, משתתפי הסמינרים קיבלו תובנות וכלים עוצמתיים להתמודדות עם אתגרי החיים בחיי היום יום
הצלם ארי קופרשטוק מגיש גלריה עוצמתית ומרגשת של רגעי השיא מחגיגות שושן פורים בעיר הקודש ירושלים | מהאש שבערה בשטיבל המרכזי של ברסלב, דרך טיש משתה היין אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר ועד לאווירה הייחודית בשטיבלעך 'הר צבי' | תיכנסו ותחוו את הקדושה (חרדים)
ח"כ מ'יש עתיד' עורר סערה בוועדת הכספים, כשדרש לדחות את אישור סעיף 49 לעמותות בטענה שרובן "מוסדות דת ואברכים" • ח"כ אורי מקלב, יו״ר סיעת יהדות התורה וחבר ועדת הכספים לא נותר חייב וחשף את הטעויות בנתונים: "העמותות האלה נמצאות בחזית החסד בזמן שהמדינה זקוקה להן" | זה מה שקרה לבסוף (חדשות מלחמה)
'מלבושי כבוד'; סבסוד משמעותי וחסר תקדים לקראת חג הפסח הבעל"ט יחולק לעמלי התורה בארה"ק - האברכים ובני משפחותיהם יחי' ותלמידי הישיבות הק' עבור כובע וחליפה לאברך ולתלמיד, הלבשה והנעלת ילדים, ותכשיט לנשים ובנות | בשורה של רווחה ותמיכה דוקא בעת הזו בה מבקשים להצר לעמלי התורה | הנהלות ונציגי הישיבות והכוללים מתבקשים לפנות ולהעביר את הפרטים הנדרשים בהקדם ולא יאוחר מיום ב' כ"ז אדר תשפ"ו (חרדים)
מבעד לעדשה של אלעזר פינשטיין: תיעוד עוצמתי מהיום הנשגב בבירה • מהריקודים הסוערים בהיכל של 'תולדות אברהם יצחק' ועד ליהודים השמחים והעולזים שבין החומות • גלריה מרהיבה של אהבת ישראל, עבודת הבורא ושמחת חג שלא שוכחת לרגע את הלב היהודי הפועם • צפו בתיעוד המפעים (חרדים)
מבית המדרש 'בית השם' ועד למעונות גדולי התורה | תיעוד לילי מיוחד מרגעים מיוחדים של ליל הפורים בעיר התורה והחסידות • הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בהוגה דאורייתא עם נכדו וברכות ללומדים • המונים בבית ראש הישיבה הגר"ב דב פוברסקי • ושולחן החג של הגר"נ זכריהו בנשימת מסורת יהדות תימן • צפו בגלריה (חרדים)
0 תגובות