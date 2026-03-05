כיכר השבת
במעונו ברחוב האדמו"ר מגור

מקריאת המגילה ועד הקוויטל לאדמו"ר מבעלזא | פורים בצל הגרמ"צ ברגמן

ממניין המגילה המצומצם בלילה ועד לשעות של ברכות "לכל הפושט יד" ביום • הרגע המיוחד בו הפקיד ראש הישיבה בקבוק יין וקוויטל עבור האדמו"ר מבעלזא • והמשלוח המרגש שהגיע מגיסו האדמו"ר מאלכסנדר • צפו במראות החג ממעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן (חרדים)

פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)

מראות ליל ויום הפורים במחיצת ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן. בליל וביום הפורים דפרזים קרא ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן את המגילה במנין מצומצם שנערך במעונו ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק.

ביום הפורים, לאחר תפילת שחרית, עברו המונים במשך שעה ארוכה לפני ראש הישיבה, לקבל את ברכת היום לכל הפושט יד.

לאחר מכן קיים ראש הישיבה מצוות מתנות לאביונים ומשלוח מנות ואף ערך תפילה מיוחדת למחזיקי תורה. במהלך קבלת קהל התקבלו משלוחי מנות מגיסו האדמו"ר מאלכסנדר וכן המשלוח מנות מהאדמו"ר מבעלזא, כשראש הישיבה מפקיד בידיו של השליח בקבוק יין וקוויטל מיוחד עם שמו ושם אמו שימסור לאדמו"ר ביום שושן פורים. 

פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
פורים בצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)

