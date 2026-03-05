מראות ליל ויום הפורים במחיצת ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן. בליל וביום הפורים דפרזים קרא ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן את המגילה במנין מצומצם שנערך במעונו ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק.
ביום הפורים, לאחר תפילת שחרית, עברו המונים במשך שעה ארוכה לפני ראש הישיבה, לקבל את ברכת היום לכל הפושט יד.
לאחר מכן קיים ראש הישיבה מצוות מתנות לאביונים ומשלוח מנות ואף ערך תפילה מיוחדת למחזיקי תורה. במהלך קבלת קהל התקבלו משלוחי מנות מגיסו האדמו"ר מאלכסנדר וכן המשלוח מנות מהאדמו"ר מבעלזא, כשראש הישיבה מפקיד בידיו של השליח בקבוק יין וקוויטל מיוחד עם שמו ושם אמו שימסור לאדמו"ר ביום שושן פורים.
