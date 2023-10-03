הבשורה שמשנה את ענף הקידושים: המכתב המיוחד שנשלח ליצרנים בחודש כסלו האחרון, מופץ כעת שוב לקראת החגים, עם תזכורת על המועד הסופי לשימוש בסירים הישנים • החשש הכשרותי מהסירים "המתגלגלים", הפתרון הטכנולוגי והתאריך שבו ייאסר השימוש לחלוטין • המכתב המלא (חרדים)
רשת 'סולתם', החברה הוותיקה בתחום כלי הבישול והמטבח בישראל, משיקה סיר חדש ומהפכני המאפשר בישול בלחץ נמוך. לסיר יתרונות של סיר לחץ - בישול מהיר, חסכוני באנרגיה, אך יחד עם זאת, ניתן לפתוח את הסיר במהלך הבישול לבחוש, לתבל, להוסיף מרכיבים ועוד (בית, שיווקי)