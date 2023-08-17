הסאגה המשפטית של הבחור מרדכי ברקוביץ מלייקווד שזעזעה את ארה"ב מגיעה לתחנה חדשה • לאחר שנגזרו עליו 6 שנות מאסר בגין תאונה קטלנית תחת השפעת אלכוהול, מושל ניו ג'רזי המתיק את עונשו ברגע האחרון • השבוע הוא הועבר למחנה המאסר המקל באפסטייט ניו יורק • הסיפור המלא (חרדים)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת שופטים, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, את הפסוק "צדק צדק תרדוף", כיצד לדעת האדמו"ר מקוצק זצ"ל יש לרדוף אחרי הצדק? שני סוגי האמת הקיימים בעולם - אמת הנובעת מהשכל וההיגיון, ואמת הנובעת מהלב | צפו בשיעור (יהדות)
לפעמים השתיקה מדברת, אך לעיתים היא צועקת. ההד בדרך כלל עונה, אך לעיתים ההד מחכה שהעולם יצעק והוא יהנהן כהסכמה. ישנם נושאים שהשתיקה יפה להם. יש נושאים מושתקים ויש נושאים שפשוט לא מדברים עליהם, המודעות הציבורית מודחקת ואין כל דרך לטפל בהם (מודעות חברתית)
מעשה משעשע שהתרחש בחלם מלמד שכל כך הרבה פעמים אנשים מתאימים השקפת עולם לפי תנאי המשקפת שלהם. ואיך זה קשור לפרשה? רק לעם היהודי, הבורא יתברך ברוב חסדיו פירט את החוקים והמשפטים אשר ישים לפנינו. כשולחן ערוך לפניהם - אומר רש"י. פרשת משפטים היא העיגון של החיים שלנו עד לפרטיהם. הם היופי היהודי