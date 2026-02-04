כיכר השבת
שני יועצים וסוקרים אמריקאיים מצטרפים לקמפיין של נפתלי בנט

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מודיע על הצטרפותם של שני היועצים והסוקרים האמריקאיים, ג’ורג’ בירנבאום וטוני פבריציו, לצוות הקמפיין שלו | שניהם עבדו עם ארתור פינקלשטיין ז"ל וייעצו בעבר גם לראש הממשלה בנימין נתניהו (חדשות)

נפתלי בנט (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

ראש הממשלה לשעבר , מודיע הבוקר (רביעי) על הצטרפותם של שני היועצים והסוקרים האמריקאיים, ג’ורג’ בירנבאום וטוני פבריציו, לצוות הקמפיין שלו.

בהודעה של בנט נאמר כי "ג’ורג’ בירנבאום, שותפו לשעבר של ארתור פינקלשטיין ז"ל ויועץ ותיק שלקח חלק בכל מערכות הבחירות הארציות בישראל מאז 1996, וכן ביותר מ-20 מערכות בחירות לאומיות ברחבי העולם".

עוד נמסר כי "טוני פבריציו, יועץ וסוקר בכיר המשמש כיום כיועץ וכסוקר של נשיא ארצות הברית, . פבריציו, בעל ניסיון בחמש מערכות בחירות לנשיאות ארצות הברית, שימש כסוקר וכיועץ לנשיא טראמפ בשתי מערכות הבחירות שלו ומכהן כיועצו גם כעת, בכהונתו הנוכחית של הנשיא טראמפ.

"כמו כן, פבריציו עבד עם עשרות סנאטורים, חברי קונגרס ומושלים, והיה מעורב במערכות בחירות לאומיות רבות ברחבי העולם".

בירנבאום ופבריציו עבדו שניהם עם היועץ הוותיק ארתור פינקלשטיין, וכן ייעצו בעבר לראש הממשלה .

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הוסיף: "אני גאה ומתכבד לצרף לצוות שלי שני יועצים מצליחים ובעלי ניסיון רב כמו טוני וג’ורג’. ניסיונם הרב בישראל וברחבי העולם יהיה בעל ערך עצום עבורי ועבור הצוות שלנו. אני בטוח שהם יסייעו להוביל אותנו לניצחון, ובכך גם לעזור לרפא ולאחד את מדינתנו".

