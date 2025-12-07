על פי הדיווח ב'חדשות 12', גורמים שונים שדיברו בימים האחרונים עם הנשיא הרצוג סיפרו כי הוא 'מרגיש שיש לו כוח בידיים להוביל את המדינה למקום טוב יותר'. הגורמים שנפגשו עם הרצוג הוסיפו כי לתחושתו, מדובר ב"רגע חשוב שאסור לו לפספס אותו".

הרצוג עצמו אמר למקורביו: "התיק הזה חונק אותנו, בלעדיו יכל להיות הרכב ממשלה אחרת - שיוציא אותנו מהצרה הצרורה שבה אנו נמצאים".

לדבריו: "את הזדמנות שאסור לי לפספס. מיום העצמאות אני אומר שצריך להגיע לפתרון כי אני רואה את ההשפעה הרעילה של המשפט הזה על כולנו".

בדיווח צוין כי הנשיא הרצוג סבור שצריכה להיות תמורה של רה"מ נתניהו במידה ויקבל חנינה, וצריך לחשוב מה נותן כל צד כמו בעסקת טיעון.

בין היתר בוחן הרצוג לכפות הקמת ועדת חקירה ממלכתית, בנוסף לעסקת טיעון או הסדר דומה.

רפי בן שטרית, אביו של אלרואי הי"ד שנפל בקרב על נחל עוז בבוקר שמחת תורה, הגיב לדיווח: 'חנינה תמורת ועדת חקירה ממלכתית'? עוד ספין שכולו טירלול. השבוע כולנו נעסוק בשאלה האם אנחנו בעד או נגד ? ושוב אקבל עשרות בקשות להתראיין סביב השאלה ההזויה הזאת".

לדבריו: "כך דורסים ורומסים את אזרחי המדינה, מבזים את המשפחות השכולות, דורכים על ראשם של הפצועים והמשרתים. אין תחתית נמוכה יותר".

כזכור, בריאיון שהעניק אמש הרצוג לאתר "פוליטיקו" אמר: "אני מכבד את ידידותו של טראמפ ואת דעתו, אבל ישראל היא מדינה ריבונית", על בקשת החנינה שהגיש נתניהו: "היא תישקל בכובד ראש כמו כל בקשה, ברצינות רבה".

הרצוג התייחס בהרחבה גם לבקשת טראמפ לחנינת רה"מ: "זה אותו טראמפ שביקשנו ממנו להביא את החטופים והוא הוביל צעד אמיץ במועצת הביטחון. אבל ישראל היא מדינה ריבונית, ויש לכבד את מערכת המשפט שלה".