הרצוג שוקל להעניק לנתיהו חנינה בתמורה להקמת ועדת חקירה ממלכתית

נשיא המדינה הרצוג בוחן בימים האחרונים להעניק חנינה לראש הממשלה נתניהו ואחת "התמורות" לחנינה תהיה ועדת חקירה ממלכתית (מדיני)

יעניק חנינה? הרצוג ונתניהו (צילום: אריה לייב אברהמס/Flash90)

על פי הדיווח ב'חדשות 12', גורמים שונים שדיברו בימים האחרונים עם סיפרו כי הוא 'מרגיש שיש לו כוח בידיים להוביל את המדינה למקום טוב יותר'. הגורמים שנפגשו עם הרצוג הוסיפו כי לתחושתו, מדובר ב"רגע חשוב שאסור לו לפספס אותו".

הרצוג עצמו אמר למקורביו: "התיק הזה חונק אותנו, בלעדיו יכל להיות הרכב ממשלה אחרת - שיוציא אותנו מהצרה הצרורה שבה אנו נמצאים".

לדבריו: "את הזדמנות שאסור לי לפספס. מיום העצמאות אני אומר שצריך להגיע לפתרון כי אני רואה את ההשפעה הרעילה של המשפט הזה על כולנו".

בדיווח צוין כי הנשיא הרצוג סבור שצריכה להיות תמורה של רה"מ במידה ויקבל חנינה, וצריך לחשוב מה נותן כל צד כמו בעסקת טיעון.

בין היתר בוחן הרצוג לכפות הקמת ועדת חקירה ממלכתית, בנוסף לעסקת טיעון או הסדר דומה.

רפי בן שטרית, אביו של אלרואי הי"ד שנפל בקרב על נחל עוז בבוקר שמחת תורה, הגיב לדיווח: 'חנינה תמורת ועדת חקירה ממלכתית'? עוד ספין שכולו טירלול. השבוע כולנו נעסוק בשאלה האם אנחנו בעד או נגד ? ושוב אקבל עשרות בקשות להתראיין סביב השאלה ההזויה הזאת".

לדבריו: "כך דורסים ורומסים את אזרחי המדינה, מבזים את המשפחות השכולות, דורכים על ראשם של הפצועים והמשרתים. אין תחתית נמוכה יותר".

כזכור, בריאיון שהעניק אמש הרצוג לאתר "פוליטיקו" אמר: "אני מכבד את ידידותו של טראמפ ואת דעתו, אבל ישראל היא מדינה ריבונית", על בקשת החנינה שהגיש נתניהו: "היא תישקל בכובד ראש כמו כל בקשה, ברצינות רבה".

הרצוג התייחס בהרחבה גם לבקשת טראמפ לחנינת רה"מ: "זה אותו טראמפ שביקשנו ממנו להביא את החטופים והוא הוביל צעד אמיץ במועצת הביטחון. אבל ישראל היא מדינה ריבונית, ויש לכבד את מערכת המשפט שלה".

כן (18%)

לא (82%)

4
ביבי צריך ללכת הביתה.
טרפון
נכון, ויפה שעה אחת קודם.
יצחק
וכן, ויאיר גולן עם בנט וליברמן יבואו במקומו. ...
ריקי
3
מה הקשר? אם מגיע לו ולעם ישראל שיקבל חנינה למה צריך תנאים? בשביל שבשמאל לא ירגישו שהפסידו אולי נחזור להיות עניינים ולא כל דבר איך הוא מספק את הצד השני.
יהודי פשוט
2
הכל הצגה. משטים בציבור, כרגיל. המשפט, החנינה, ועדת החקירה. הכל משחק מכור. הנדסת תודעה. ביבי ובוז'י שחקנים באותו הרכב שמציית להוראות שמגיעות מחו"ל. המדינה הזאת לא עצמאית ומעולם לא היתה. ורק העם משלם את המחיר הנורא. הקרבנות, הנטבחים, הפצועים, ההרוגים הי"ד. עד מתי??? ה' רחם עלינו. שנזכה לגאולה בחסד ו
אסתר
1
מה זה קשור אחד לשני?
שטויות.

