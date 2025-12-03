הנשיא הרצוג ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

נשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי להמריא ביום ראשון הקרוב, י״ז בכסלו, לביקור בן יומיים בניו-יורק,שבארצות הברית. הוא ישוב לישראל למחרת, ביום שני י״ח בכסלו.

הביקור, שמתקיים ברקע בקשתו של נשיא ארצות הברית טראמפ מהרצוג שיחון את נתניהו וכשבוע אחרי הגשת הבקשה לחנינה מצד נתניהו עצמו, נערך כשברקע בחירתו של ממדאני לראשות העיר הגדולה. הנשיא הרצוג נוסע משום שהוזמן לשאת את הנאום המרכזי באירוע לציון מאה שנה ל- Yeshiva University, אחד המוסדות האקדמיים היהודיים החשובים בעולם. במסגרת האירוע יקבל הנשיא תואר דוקטור לשם כבוד. בנוסף, ישתתף הנשיא כאורח הכבוד המרכזי בכנס היובל של התנועה הציונית האמריקאית (AZM) אשר מאגדת תחתיה מכלול תנועות ציבוריות ציוניות בארה״ב. על רקע תוצאות הבחירות לראשות העיר ניו-יורק והתגברות תופעות האנטישמיות מימין ומשמאל בארה"ב, נמשר מבית הנשיא כי הרצוג יתייחס בהופעותיו לאתגר הניצב בפני יהודי ארה"ב. כמו כן, יקיים הנשיא פגישות עם מובילי דעת קהל מרכזיים וייתן ראיונות לכלי התקשורת הבולטים בארה״ב. עוד נמסר כי כחלק מהביקור יקיים הנשיא גם פגישות עם חברי קונגרס וסנאטורים ממדינת ניו-יורק והאזור, וכן ייפגש עם נשיאי האוניברסיטאות המובילות בארה״ב.

ראש העיר ממדאני ( צילום: shutterstock )

במהלך קמפיין הבחירות שלו לאחרוננה, התחייב ממדאני כי אם ייבחר לתפקיד, ינחה את משטרת העיר לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו מיד עם כניסתו לעיר.

בראיון ל"ניו יורק טיימס" טען כי נתניהו הוא "פושע מלחמה שמבצע רצח עם בעזה" וכי בכוונתו ליישם את צו המעצר שהוציא נגדו בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג.

משפטנים אמריקנים הבהירו כי מדובר באיום שאין לו בסיס מעשי ואף עלול להיות בלתי חוקי, משום שארצות הברית אינה מכירה בסמכותו של בית הדין בהאג. לדבריהם, לעירייה או למשטרה המקומית אין כל סמכות לבצע מעצר על בסיס צווים בינלאומיים.

ממדאני השווה את יוזמתו לצעד של מושל קליפורניה גאווין ניוסום בעת שכיהן כראש עיריית סן פרנסיסקו ב-2004, אז פעל בניגוד לחוק הפדרלי. "זה הזמן שבו ערים ומדינות צריכות לעמוד על הערכים שלהן", הסביר. לדבריו, היה פועל באותו אופן גם אם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין היה מגיע לניו יורק.

בלשכת נתניהו בחרו שלא להגיב, אך בחודש יולי אמר ראש הממשלה כי הוא "לא מתרגש" מאיומיו של ממדאני. גם הקונסוליה הישראלית בעיר לא התייחסה לנושא.