הבוקר (ראשון) התקיים טקס מרגש של הדלקת נר שמיני של חנוכה בבניין המוסדות הלאומיים, באולם ויצמן בו הושבע הנשיא הראשון של מדינת ישראל, במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, יו״ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל.

האירוע התקיים באמצעות שידור וידאו, כאשר למעלה מעשרת אלפים איש הקהילה היהודית בסידני התכנסו בבונדיי ביץ’ – המקום בו אירע הפיגוע בו נרצחו 15 יהודים – הדליקו את הנר השמיני והאחרון של חנוכה וצפו בטקס שהתקיים בירושלים. במהלך הטקס בישראל הודלקו 15 נרות זיכרון לזכר הנרצחים.

בטקס בירושלים השתתפו נציגי חב״ד ממשפחתו של הרב שלנגר זצ״ל, שליח חב״ד שנרצח בפיגוע, וכן תלמידי כיתה י׳ מבית הספר כתר תורה, המשתייך לקהילה שנפגעה ישירות מהאירוע הקשה, ובה שלושה אבות שנרצחו בפיגוע.

נשיא המדינה יצחק הרצוג פנה בשידור חי ליהודי אוסטרליה, והביע רצון לבקר במדינה: ״באופן טרגי השנה, במקום להדליק את הנר הראשון, אחיותינו ואחינו רצו למצוא מחסה. במקום להתפלל ׳שהחיינו׳, קראנו קדיש. הלילה, בנר השמיני והאחרון של חנוכה, אני רוצה לומר ליהודי אוסטרליה: עם ישראל איתכם. למרות אלפי הקילומטרים שבינינו, אנו חשים את כאבכם, רואים את אומץ לבכם תחת אש, ושותפים לתחושות ההלם והאימה שלכם.

ההנחיות שפרסמה הישיבה אחרי שבחורים הותקפו באלימות ברכבת התחתית מישאל לוי | 16:12

אני מקווה שאוכל לבקר את כולכם בקרוב באוסטרליה ולהביא לכם מסר של תמיכה ממדינת ישראל, לחבק אתכם ולנחם אתכם בשם האומה ועם ישראל.

העלייה בשנאת יהודים ברחבי העולם היא מצב חירום עולמי. המאבק באנטישמיות חייב להיות המאבק של כולם באנטישמיות. זוהי קריאה דחופה לפעולה, כדי למנוע את האסון הבא. לא נעמוד מנגד״, הבטיח הרצוג כשהוא מבקר ברמז עבה את התנהלותה של אוסטרליה בנושא האנטישמיות.

יו״ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל: "הטבח בסידני אינו אירוע מקומי, הוא תמרור אזהרה לעולם החופשי כולו. אנטישמיות אינה מתחילה ברצח, אלא בהסתה, בהעלמת עין ובשתיקה. העם היהודי לא יבקש רחמים ולא יסתפק בגינויים, הוא דורש אחריות. האחריות להגן על קהילות יהודיות בכל מקום היא מבחן מוסרי לממשלות המדינות החופשיות, וההסתדרות הציונית העולמית תעמוד תמיד כתף אל כתף עם אחינו ואחיותינו, בכל מקום שבו הם נרדפים רק משום שהם יהודים צריך לנהוג באפס סובלנות לאנטישמיות."

כעת נותר להמתין ולראות אם ממשלת אוסטרליה האנטי-ישראלית עד כה, תעשה צעד ותענה בחיוב לבקשתו של הנשיא לבקר במדינה אשר על אדמתה נרצחו 15 יהודים.