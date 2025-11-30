ממשלת אירלנד בצעד מפתיע נגד הלחץ הפלסטיני: "הסירו את ההצעה"

שמו של נשיא ישראל לשעבר חיים הרצוג בפארק ציבורי ברת'גר הנמצא בדרום דבלין שבאירלנד עומד בפני סערה ציבורית, לאחר שהתגלעה אודותיו מחלוקת בין העירייה לבין הממשל.

בעקבות הצעה שהוגשה בשנה שעברה על ידי חברת המועצה קורטני קני משין פיין לשינוי שמו של הפארק, הועבר הנושא לדיון בוועדת ההנצחה של העירייה. הדיון בנושא הוביל בחודשים האחרונים להמלצה של הוועדה להסיר את השם "פארק הרצוג", תחת לחץ כבד של ארגונים פרו-פלסטיניים, ולפתוח בהליך התייעצות לבחירת שם חלופי.

בדיון הציבורי עלו הצעות לשמות חלופיים, ובהם "פארק פלסטין", "פארק עזה" ואף שמו של מקס לויטאס, פעיל קומוניסט יהודי ואנטי-גזעני יליד דבלין.

בדרג המדיני האירי נרשמה התנגדות רוחבית למהלך. שרת החוץ הלן מקנטי קראה לחברי המועצה לדחות את ההצעה, וציינה כי ביקורת על מדיניות ישראל איננה מצדיקה הסרת שמו של יהודי אירי מפארק ציבורי.

אחרי שרת החוץ - גם סיימון האריס, שר האוצר וסגן ראש ממשלת אירלנד, הודיע שהוא מתנגד לשינוי השם של פארק חיים הרצוג בדבלין. "קורא לכל מנהיגי המפלגות להצטרף אליי בהתנגדות למהלך", הודיע השר.

מאוחר יותר הצטרף לרשימת המתנגדים גם ראש ממשלת אירלנד מיהאל מרטין, שכתב בהודעה רשמית: "חייבים להסיר את ההצעה הזאת".

לשכת הנשיא יצחק הרצוג - בנו של חיים הרצוג, מסרה מוקדם יותר כי היא עוקבת בדאגה אחר ההתפתחויות, וציינה כי אביו לא היה רק נשיא ישראל אלא דמות מרכזית במאבק בנאציזם, בלוחמה באנטישמיות ובקידום ערכי שלום וסובלנות. לטענתם, הסרת שמו של הפארק תהיה צעד מביש שיפגע ביחסי ישראל-אירלנד.

הדיון הרשמי במועצה צפוי להתקיים מחר (שני), ובו יקבע אם תתקבל ההמלצה להסיר את השם "הרצוג פארק" ולפתוח בהליך לקביעת שם חדש.