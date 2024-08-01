הסיקור התקשורתי לנאום ראש הממשלה בנימין נתניהו בקונגרס האמריקני התעלה על עצמו ובכל פינה הצטברו הרים של מילים ששיבחו את כושרו הרטורי של נתניהו | מה מגדיר את הנאום למוצלח? ומי נחשב לאורך ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל כאמן המילים היעיל ביותר? איזה תבלין נחשב למנצח שבזכותו הנואם מצליח להשפיע על המאזינים לעשות כדבריו ואיזה נאום רבני מובהק נכנס לספרי ההיסטוריה ולמה? | הכל דיבורים (מגזין)
"אנחנו בעיצומה של תקופה בטחונית רגישה ומורכבת, היקף ההתראות לפיגועים הוא חסר תקדים. והשב״כ יחד עם שותפיו - מסכלים יום ולילה פיגועים", כך אמר היום ראש השב"כ בטקס האזכרה לנשיא חיים הרצוג ז"ל | צפו (חדשות)