"אובססיה חולנית": מהלך חדש של אירלנד מעורר זעם בישראל

עיריית דבלין הודיעה היום באופן רשמי על כוונתה לשנות את שמו של פארק "הרצוג" בעיר בעקבות קריאות של אנטי-ישראלים.

לפי הודעת העירייה, בישיבה האחרונה שהתקיימה במועצת העיר הוחלט כמעט פה אחד - למעט התנגדות אחת, לשנות את שמו של הפארק הקרוי על שם בנו של רבה הראשי של אירלנד ולימים נשיא מדינת ישראל חיים הרצוג.

הפארק צפוי ככל הנראה להיקרא מעתה: "פלסטין החופשית".

שר החוץ גדעון סער הגיב בזעם להחלטה וכתב: "אין החלטה מדויקת ומוצדקת יותר מהחלטתי לסגור את השגרירות שלנו בדבלין, זמן קצר לאחר שנכנסתי לתפקידי כשר החוץ. דבלין הפכה לבירת האנטישמיות בעולם.

האובססיה האנטישמית והאנטי־ישראלית האירית היא חולנית. עיריית דבלין החליטה להסיר את שמו של חיים הרצוג - הנשיא השישי של מדינת ישראל, שגדל בדבלין ואביו היה הרב הראשי של אירלנד - משמו של פארק בעיר.

מה שלא ניתן להסיר זה את החרפה של האובססיה האנטישמית והאנטי־ישראלית האירית", סיכם סער.

גם נשיא המדינה, בנו של הנשיא חיים הרצוג, הגיב להחלטה.

מטעם בית הנשיא נמסר הערב:

"אנו עוקבים בדאגה אחר הדיווחים מאירלנד, בנוגע לכוונה לפגוע במורשתו של הנשיא השישי של מדינת ישראל, חיים הרצוג ז״ל, ובסמלים המבטאים את הקשר ההיסטורי בין הציבור האירי לבין העם היהודי.

מעבר להיותו של חיים הרצוג ז״ל מנהיג ישראלי, הוא היה מגיבורי המערכה לשחרור אירופה מהנאצים, ואישיות שהקדישה את חייה לביסוס ערכי החירות, הסובלנות והחתירה לשלום. אביו, הרב אייזיק הרצוג כיהן כרב הראשי הראשון של אירלנד החופשית, והשאיר חותם משמעותי בחיי האומה האירית. קריאת הפארק על שמו לפני כשלושה עשורים ביטאה את ההוקרה למורשתו ואת הידידות העמוקה בין העם האירי לעם היהודי, שלצערנו התקלקלה בשנים האחרונות.

מחיקת שמו של הרצוג ז״ל, אם אכן תתממש, תהיה צעד מצער ומביש. אנו מצפים שמורשתו של מי שעמד בחזית המאבק באנטישמיות ובעריצות תזכה לכבוד הראוי גם כיום."