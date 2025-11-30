אחרי הלחץ הדיפלומטי מצד בכירים ישראלים - וההצהרות של בכירים אירים, כולל רה"מ, שהתנגדו למהלך, עיריית דבלין, בירת אירלנד, חזרה בה הערב (ראשון) ולא תסיר את שמו של נשיא המדינה השישי חיים הרצוג מהפארק בעיר. ההצבעה הייתה צפויה להתקיים מחר אך בוטלה.

מנכ"ל מועצת העיר דבלין הודיע ​​כי בכוונתו למשוך ההצעה, בעוד שחברי חברי המועצה היו אמורים להצביע עליה מחר. כמו כן, הסכימה המועצה כי יש לבצע תהליך התייעצות כדי לקבוע שם חדש הולם.

ראש עיריית דבלין ריי מק'אדם אומר כי הוא צפוי לבטל את ההצבעה מחר על שינוי שם פארק חיים הרצוג בעיר. הוא הסביר לא נמסר בדוח על ההצבעה מספיק מידע שיאפשר החלטה מושכלת, ומנכ"ל העירייה צפוי למשוך את ההצבעה הזו והצבעה על שינוי שמו של פארק נוסף בעיר.

כזכור, אמש עיריית דבלין הודיעה באופן רשמי על כוונתה לשנות את שמו של פארק "הרצוג" בעיר בעקבות קריאות של אנטי-ישראלים.

לפי הודעת העירייה, בישיבה האחרונה שהתקיימה במועצת העיר הוחלט כמעט פה אחד - למעט התנגדות אחת, לשנות את שמו של הפארק הקרוי על שם בנו של רבה הראשי של אירלנד ולימים נשיא מדינת ישראל חיים הרצוג. הפארק צפוי ככל הנראה להיקרא מעתה: "פלסטין החופשית".

שר החוץ גדעון סער הגיב בזעם להחלטה וכתב: "אין החלטה מדויקת ומוצדקת יותר מהחלטתי לסגור את השגרירות שלנו בדבלין, זמן קצר לאחר שנכנסתי לתפקידי כשר החוץ. דבלין הפכה לבירת האנטישמיות בעולם.

האובססיה האנטישמית והאנטי־ישראלית האירית היא חולנית. עיריית דבלין החליטה להסיר את שמו של חיים הרצוג - הנשיא השישי של מדינת ישראל, שגדל בדבלין ואביו היה הרב הראשי של אירלנד - משמו של פארק בעיר.

מה שלא ניתן להסיר זה את החרפה של האובססיה האנטישמית והאנטי־ישראלית האירית", סיכם סער.