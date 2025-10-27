שורד השבי יוסף חיים אוחנה חושף הערב (שני) בראיון לחדשות 12, מה עבר אליו ברגעים הקשיים בשבי חמאס, ההתעללות והמכות שספג במנהרות בעזה, ואיך הצליח מספר פעמים לשכנע את המחבלים שלא לרוצחו.

בפתח הראיון שהעניק יוסף חיים אוחנה לעיתונאי עמית סגל, פתח שורד השבי ותיאר את אחד המקרים הקשים בשבי: "במקום הראשון שבו הייתי, פתאום נכנס איזה בן אדם עצבני לחדר, דורך את האקדח, הצמיד לי לראש. 'תגיד כמה אנשים הרגת, עכשיו אני הורג אותך'. אני אומר לו 'זירו, זירו'. ואז הוא אומר, 'אה, אתה משקר עליי גם' ובא לירות בי. ואז מגיע איזה שיח', מושך לו את היד ואומר לו שלא עכשיו", שחזר אוחנה, שתיאר את האירוע כ"ספונטני".

החטוף שחזר רק לפני שבועיים המשיך לספר: "היו גם פעמים מתוכננות, שממש רצו לייצר לנו חרדה, הושיבו אותנו ואמרו לנו 'המדינה שלכם עשתה ככה וככה, עכשיו אנחנו נוקמים'. נתנו לנו לבחור בין אחד לשני - את מי להרוג, את מי רק לפצוע, עשו עלינו הגרלה".

בהמשך הראיון תיאר אוחנה מהו המושג 'פנסים באים: "פעם אחת הם באו, בירכנו אותם לשלום, ופתאום הם התחילו להרביץ לנו, הם קיבלו פקודה - הם מתחילים להכניס לנו מכות. העמידו אותנו על הקיר בצד אחד, פשוט מורידים לנו את החולצה ומרביצים".

"מאז, היינו קוראים לזה 'פנסים באים'. וכל פעם שראינו פנסים - התקף חרדה. אף אחד לא יודע איפה לעשות, 'אני אעמוד?', 'אני אשב?' 'מי יהיה הראשון שחוטף?'. רוצים לרוץ כמה שיותר פנימה, אבל אז מבינים שזה זה יראה לא טוב ושאנחנו צריכים להתפרש על כל החדר", סיפר אוחנה. "היינו מעדיפים שלא יבואו שבוע, שבועיים, חודש, שישאירו אותנו לבד" סיפר שורד השבי.

אוחנה חשף כי מספר פעמים במהלך שהותו בשבי, הוא היה צריך להילחם על חיו מול המחבלים שרצו לרוצחו: "באותו שלב של השבי - כבר הכרתי אותם וידעתי מה חשוב להם, למה הם חטפו אותי ועצם זה שאני חטוף אני 'קלף חשוב'. אמרתי לו, 'מה, עכשיו תנקום בי כדי שהאזרחים שלכם יהיו מרוצים, אבל מה עם האסירים שמחכים להשתחרר תמורתי מהכלא, לצאת ולראות את המשפחה שלהם? אם אני מת ישתחררו פחות אסירים'".