אב החטוף בעדות מצמררת: זה מה שהוא הציע לחבריו בהיותם בשבי

הגרב"צ ירוסלבסקי בהתוועדות ( צילום: באדיבות המצלם )

בקריית מלאכי התקיים הלילה (בין ראשון לשני) אירוע מיוחד לציון יום הולדתו ה-25 של החטוף יוסף חיים בן מרים אוחנה, הנמצא עדיין בעזה וזקוק לישועה, הקרוי על שמו של הבן איש חי, שיום ההילולא שלו חל בשבת האחרונה.

מאות מתושבי העיר ואורחים מכל רחבי הארץ הגיעו לחזק את המשפחה ולשאת תפילה לשובו במהרה מן השבי. בין המשתתפים בלטו רבני חב״ד ובראשם זקן רבני חב״ד הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, שהגיע במיוחד לאירוע, נשא דברי חיזוק נרגשים והתפלל לשחרורו המיידי של יוסף חיים. גם בנו הרב בן ציון ירוסלבסקי, מרבני חב״ד בקריית מלאכי, נשא דברים במעמד. לצד הרבנים נכחו ראש העיר ללו זוהר, השר ינון אזולאי, סגן ראש העיר שלומי מלכה, ובכירי הנהגת קריית מלאכי. אביו של החטוף, ר' אבי אוחנה, מתושבי העיר, הודה לנוכחים בשם המשפחה על החיזוק והתמיכה המתמשכת לאורך התקופה הקשה. לדבריו, עצם ההשתתפות ההמונית מהווה חיזוק עצום ומסייע למשפחה להמשיך לעמוד איתן באמונה ובתקווה.

( צילום: באדיבות המצלם )

( צילום: באדיבות המצלם )

האבא סיפר שאוהד בן עמי, שורד השבי ששוחרר בעסקה האחרונה וישב בעזה יחד עם יוסף חיים, שיתף אותו כי בהיותם בשבי היו בהתחלה הוא ויוסף חיים שומרים פיתה נוספת בכל יום, כדי שיהיה להם גם למחרת. בכל יום הם אכלו את הפיתה של היום הקודם. עד שיוסף חיים אוחנה אמר להם שצריך לבטוח בה' שכל יום יתן מה שצריך ולא לשמור פיתה למחרת וכולם קבלו את הצעתו.

לאחר הפיגוע הקשה: כך תתמודדו עם הפחדים שמציפים את כולנו אבישי לוי | 12:08

האב גם שיתף כי אוהד בן עמי סיפר שבמנהרות הייתה הפעם הראשונה שצם ביום כיפור בזכות יוסף חיים אוחנה. הוא נשא תפילה זכה לכך שישוחרר בקרוב. המעמד כולו התנהל באווירה של אחדות, אמונה ותפילה משותפת, לשחרור כל החטופים הנתונים בשבי האוייב ולגאולה שלימה.

יוסף חיים אוחנה, משמאל, באחד הסרטונים שפרסם חמאס ( צילום: חמאס )

לפני כארבעה חודשים פרסם ארגון הטרור חמאס סרטון של יוסף חיים אוחנה, הנראה לצד החטוף אלקנה בוחבוט. בסרטון נראה יוסף חיים מדבר בעוד אלקנה שוכב במיטה ומדבר על המצב הנורא שבו שוהה.

יוסף חיים הוסיף בדבריו הכואבים: "כל דקה כאן קריטית לחיים שלנו. אי אפשר לישון אפילו. אסיר מספר 21 לא מוכן גם לאכול או לשתות. את המעט אוכל שיש לנו במציאות הנוראית הזו, מעט אוכל, תשאלו את אוהד באיזו מציאות מדובר. קשה לנו עכשיו הרבה יותר. הוא לא מצליח לעשות שום דבר חוץ מלדמיין ולחשוב על הבן שלו ואשתו רבקה. הוא לא מצליח, הוא לא מצליח לתפקד".