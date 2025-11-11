תיעוד דרמטי: מטוס תובלה טורקי מסתחרר באוויר ומתרסק על הקרקע

מטוס תובלה של צבא טורקיה התרסק אחר הצהריים (שלישי) בגיאורגיה, מספר אנשי צוות נהרגו בתקרית.

לפי הדיווחים, במטוס התובלה שהו באותה העת מספר חיילים, כולם ככל הנראה נהרגו אולם מספר הנספים טרם פורסם.

בתיעוד דרמטי שפורסם ברשתות החברתיות, נראה מטוס התובלה מסתחרר באוויר ומותיר אחריו משני צידי כנפיו שובל לבן, עד לרגע ההתרסקות בו נראה פיצוץ עז.

לפי הודעת משרד ההגנה הטורקי, מטוס התובלה מדגם C-130 המריא באזרבייג'ן והיה בדרכו חזרה לטורקיה, כאשר מסיבה לא ברורה התרחשה תקלה שהובילה לבסוף להתרסקות.

נשיא טורקיה ארדואן רמז כי ישנם הרוגים בתקרית אך לא אמר כמה. הוא הוסיף כי הוא "עצוב מאוד" מהמקרה.

משרד הפנים הגאורגי מסר כי המטוס התרסק בעיריית סיגנגי בגאורגיה, סמוך לגבול עם אזרבייג'ן, והוסיף כי נפתחה חקירה.

צפו בתיעוד.