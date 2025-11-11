כיכר השבת
מספר חיילים נהרגו

תיעוד דרמטי: מטוס תובלה טורקי מסתחרר באוויר ומתרסק על הקרקע

תיעוד דרמטי שמתפרסם בשעות האחרונות ברשתות החברתיות מציג מטוס תובלה של צבא טורקיה נופל בסחרור מגובה רב עד להתרסקות הבלתי נמנעת | המטוס נראה נופל בסחרור ומותיר אחריו שובל לבן משני כנפיו, עד לרגע הפיצוץ | ארדואן דיווח על הרוגים ואמר כי הוא "עצוב" מהמקרה | תיעוד (בעולם) 

תיעוד מרגעי ההתרסקות (צילום: לפי סעיף 27א)

מטוס תובלה של צבא טורקיה התרסק אחר הצהריים (שלישי) בגיאורגיה, מספר אנשי צוות נהרגו בתקרית.

לפי הדיווחים, במטוס התובלה שהו באותה העת מספר חיילים, כולם ככל הנראה נהרגו אולם מספר הנספים טרם פורסם.

בתיעוד דרמטי שפורסם ברשתות החברתיות, נראה מטוס התובלה מסתחרר באוויר ומותיר אחריו משני צידי כנפיו שובל לבן, עד לרגע ההתרסקות בו נראה פיצוץ עז.

לפי הודעת משרד ההגנה הטורקי, מטוס התובלה מדגם C-130 המריא באזרבייג'ן והיה בדרכו חזרה לטורקיה, כאשר מסיבה לא ברורה התרחשה תקלה שהובילה לבסוף להתרסקות.

נשיא טורקיה ארדואן רמז כי ישנם הרוגים בתקרית אך לא אמר כמה. הוא הוסיף כי הוא "עצוב מאוד" מהמקרה.

משרד הפנים הגאורגי מסר כי המטוס התרסק בעיריית סיגנגי בגאורגיה, סמוך לגבול עם אזרבייג'ן, והוסיף כי נפתחה חקירה.

צפו בתיעוד.

 

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר