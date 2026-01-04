הרודן המודח מובל למעצר בארה"ב ( צילום מתוך חשבון הטוויר: RapidResponse47) )

שעות לאחר שנחטף על ידי לוחמי יחידת "כוח דלתא" מבסיס צבאי בקראקס, נשיא ונצואלה המודח, ניקולס מדורו, נחת הלילה (בין שבת לראשון, שעון ישראל) בניו יורק.

בתיעוד שפרסם אחד מאנשיו של הנשיא טראמפ בחשובן ה'איקס' שלו, נראה מדורו מובל על ידי גורמי האכיפה. מדורו אמר באנגלית: "לילה טוב, זה לילה טוב, לא? שנה טובה". מדורו הועבר תחילה במסוק לבית המשפט במנהטן לצורך פרוצדורות משפטיות רגילות ובהמשך הועבר הנשיא המודח מדורו לקליטה בבית המעצר המטרופוליטני (MDC) בברוקלין, מה שידוע כבית כלא עם תנאים קשים. מי שלא אהב את המעצר הדרמטי היה ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני שהתבטא: "תקיפה חד-צדדית של אומה ריבונית היא מעשה מלחמה והפרה של החוק הפדרלי והחוק הבינלאומי".

לדברי ממדאני: "חתירה הגלויה הזו לשינוי משטר אינה משפיעה רק על מי שנמצא בחו"ל, אלא יש לה השפעה ישירה על תושבי ניו יורק, כולל עשרות אלפי הוונצואלנים שקוראים לעיר הזו בית".

כפי שדווח אמש מפי מקורות בבית הלבן, המבצע נשען על מידע מודיעיני שליקט ארגון הביון האמריקני CIA, תוך שסוכנים בשטח אוספים מידע על מדורו וסביבתו.

לפי הדיווחים בארה"ב, המבצע יצא לפועל בשעה 02:00 לפנות בוקר (שעון מקומי) בבסיס הצבאי פוארטה טיונה.

לוחמי יחידת העילית "כוח דלתא" הונחתו במסוקים במתחם המגורים של מדורו, בזמן שמטוסי קרב תקפו מערכות קשר ומכ"ם ברחבי הבירה כפעולת הסחה.

במהלך הפריצה למבנה המבוצר התפתח חילופי אש שבהם נפצעו כמה מהלוחמים, אך הכוח הצליח להשתלט על היעד בתוך דקות. לפי דיווחים, אותם אישר נשיא ארה"ב בעצמו, מדורו ניסה להימלט דרך מעבר אחורי למקלט מבוצר, אך הלוחמים חסמו את דרכו ולכדו אותו ואת רעייתו. גרסה אחרת ציינה כי השניים נתפסו בחדר השינה.

אמש הבהיר הנשיא דונלד טראמפ כי בעקבות הדחת השלטון, ארצות הברית תנהל את ונצואלה עד אשר ניתן יהיה לבצע מעבר שלטוני בטוח ותקין. "אנחנו הולכים לנהל את המדינה עד שנוכל לבצע מעבר בטוח, תקין ושקול", אמר טראמפ, והדגיש כי המטרה היא להפוך את תושבי המדינה לעשירים ובטוחים יותר.

טראמפ הוסיף כי "מדורו ואשתו עומדים כעת בפני צדק אמריקאי", וציין כי כתבי האישום נגדם הוגשו במחוז הדרומי של ניו יורק. החלטה סופית האם המשפט ייערך בניו יורק או במיאמי צפויה להתקבל בזמן הקרוב.