פסל חדש ומסתורי שהופיע השבוע בלב לונדון התגלה כיצירתו של אמן הרחוב האנונימי הנודע בנקסי, לאחר שזה אישר את מעורבותו באמצעות סרטון שפרסם ברשתות החברתיות. הפסל, שהוצב באישון לילה בכיכר ווטרלו פלייס סמוך לארמון בקינגהאם, מציג דמות גברית בחליפה הצועדת מקצה העמוד - כשפניה מכוסות לחלוטין בדגל מתנופף.

היצירה, שהופיעה בין אנדרטאות היסטוריות כמו זו של המלך אדוארד השביעי ופלורנס נייטינגייל, משכה מיד תשומת לב רבה ועוררה פרשנויות מגוונות. רבים רואים בה ביקורת נוקבת על לאומנות עיוורת, כאשר הדמות נראית כמי שעומדת לצעוד אל הריק מבלי לראות את דרכה בגלל הדגל המכסה את פניה.

שמו של בנקסי נחרט בבסיס הפסל, אך רק לאחר פרסום סרטון באינסטגרם, שבו נראים קטעים מהתקנת היצירה בחשכת הלילה, התקבל אישור רשמי לזהות היוצר. מדובר בשיטה מוכרת של האמן, אשר נוהג לאשר את עבודותיו דרך הרשתות החברתיות מבלי לחשוף את זהותו.

תגובות ראשוניות ליצירה לא איחרו להגיע. ג'יימס פיק, יוצר הפודקאסט "The Banksy Story" של ה-BBC, הגדיר את העבודה כ"הערה מבריקה" על דמות רבת עוצמה שמסונוורת על ידי דגל עד כדי אובדן כיוון. מבקרים נוספים, בהם סטודנטים ועוברי אורח, ראו בפסל ביקורת ישירה על פוליטיקאים ועל מגמות לאומניות גוברות בבריטניה ובעולם.

בעולם האמנות העריכו כי שוויו של הפסל עשוי להגיע לכחצי מיליון ליש"ט, ויש שכבר העניקו לו את הכינוי הלא רשמי "אמונה עיוורת". במקביל, הרשויות בלונדון הציבו מחסומי בטיחות סביב היצירה, אך הודיעו כי בשלב זה אין כוונה להסירה.

למרות שבנקסי מזוהה בעיקר עם גרפיטי וציורי קיר מאז תחילת פעילותו בבריסטול בשנות ה-90, מדובר בדוגמה נוספת ליצירה תלת-ממדית יוצאת דופן מצדו - כזו שמצליחה שוב להצית דיון ציבורי רחב על חברה, פוליטיקה וזהות בעידן המודרני.