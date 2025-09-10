ביום שני בבוקר התעוררה לונדון למציאות אמנותית חדשה: ציור גרפיטי פרובוקטיבי מאת בנקסי הופיע על קיר בית המלוכה הסמוך לבית המשפט המלכותי, ובו נראה שופט בגלימה מסורתית מכה במפגין שוכב וגבותיו מכוסות ברסס אדום המדמה דם. השופט אוחז בפטיש משפטי בעוד המפגין אוחז בשלט מגואלי דם, וכל היצירה רוויה ביקורת עזה על מערכת המשפט ושימוש בכוח נגדה. בנקסי עצמו אישר שזו יצירה שלו בפרסום ברשתות החברתיות. הרשויות הגיבו במהירות: מיגון ושמירה, מצלמות אבטחה, ופנייה למשטרה בטענה לפגיעה ברכוש ציבורי, ולטענתם - שמירה על אופיו ההיסטורי של המבנה.

קשר ישיר למחאת Palestine Action

הציור הגיע ברקע גל מעצרים של 890 מפגינים נגד ההכרזה על Palestine Action כארגון טרור. המפגינים נעצרו בסוף השבוע האחרון, רובם בשל הנפת שלטים מסוג "אני מתנגד לרצח עם, אני תומך בפעולה פלסטינית". הכרזת הארגון בוצעה לאחר פריצה לבסיס צבאי והסבת נזק למטוסים בשווי מוערך של שבעה מיליון פאונד, ועשרות אזרחים כעת מתמודדים עם עונשי מאסר כבדים.

תגובות ארגונים ומומחים: "אמנות נגד הדיכוי"

Defend Our Juries, הארגון שעמד מאחורי המחאה, טען כי הציור מדגים "את האלימות המשפטית שמפעילה הממשלה נגד מתנגדים פוליטיים". מומחי אמנות, בהם יספר טורדוף, הצביעו על הבחירה הפוליטית של המיקום - שימוש בבניין המסמל את מוסד הסמכות ככלי להנכחת דיון ציבורי ולשחרור מסרים ביקורתיים. בנקסי ממשיך במסורת הפוליטית שלו, אחרי סדרת גרפיטי שעסקה בחיות בקיץ האחרון, הפעם באופן ישיר ונוקב בהרבה.