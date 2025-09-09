סערה ציבורית גואה בבריטניה לאחר ששופט איחל "כל טוב" והביע אמפתיה למחבל הארון אסוואט, אחד ממתכנני פיגועי הטרור בלונדון ב-7 ביולי 2005.

פיגועי 7/7 היו סדרת פיצוצים קטלנית שהתרחשה בבוקר יום חמישי, ה-7 ביולי 2005. שלושה פיצוצים כמעט סימולטניים דווחו בתחנות הרכבת התחתית אדג'וור רואד, קינגס קרוס ואלדגייט איסט, ופיצוץ נוסף אירע באוטובוס נוסעים סמוך לכיכר טאביסטוק במרכז לונדון.

בין 52 ההרוגים בפיגועים הייתה גם אזרחית ישראלית. 700 בני אדם נפצעו, מתוכם 350 טופלו בבתי חולים, ומאה מהם נשארו לאשפוז, כש-22 סבלו מפציעות קשות או קריטיות.

הארון אסוואט, בן 50, הודה בעבר כי היה המוח שמאחורי פיגועים. הוא נכלא ל-20 שנה בשנת 2015 בארה"ב, לאחר שהודה בקשירת קשר להקמת מחנה אימונים לטרור. לאחר ריצוי עונשו, הוא גורש לבריטניה ב-2022 ובתחילה נעצר תחת חוק בריאות הנפש. בחודש אפריל נחשף כי שחרורו "צפוי בזמן הקרוב" בעקבות "טיפול יעיל".

במהלך דיון בבית המשפט העליון, שהתקיים לפני שחרורו הצפוי של אסוואט, אמר השופט ג'יי כי "זה לא יכול היה להיות נעים מדי להיות במשמורת אמריקאית כל הזמן הזה". השופט אף איחל לאסוואט: "אני צריך לאחל לך כל טוב ולומר לך שהדרך קדימה היא להמשיך ליטול את התרופות שלך, להקשיב לעצות שתקבל ולהתרחק מסוג הדברים שעשית; כי ראית לאן זה הגיע ואני בטוח שאינך רוצה לחזור לשם".

דברים אלו עוררו זעם רב בקרב אישי ציבור וקרובי משפחה של קורבנות הטרור. נייג'ל פאראג', מנהיג מפלגת רפורם UK, קרא לפטר את השופט, בציינו כי "הציבור דורש צדק קשוח הרבה יותר מזה. אסוואט צריך להיות כלוא בבית כלא שמור היטב עד מותו, ומר ג'סטיס ג'יי צריך להיות מפוטר".

גם רוברט ג'נריק, שר המשפטים בממשלת הצללים, הגדיר את דברי השופט כ"עלבון" לקורבנות פיגועי 7/7. "איש לא צריך לאחל לטרוריסט המרושע הזה 'כל טוב' ולהביע כלפיו אמפתיה על תקופת שהותו בכלא, בטח שלא שופט בבית המשפט העליון", אמר ג'נריק, והוסיף: "השופט ג'יי צריך להתבייש בכך שהוא מתחבר עם טרוריסט מורשע".