שוד אמנות משמעותי התרחש במוזיאון בצפון איטליה, כאשר יצירות מופת של הציירים פייר-אוגוסט רנואר, פול סזאן ואנרי מאטיס נגנבו מווילה סמוך לעיר פארמה.

משטרת איטליה דיווחה כי שווי הציורים נאמד ב-9 מיליון אירו, עובדה ההופכת את האירוע לאחת מגניבות האמנות הבולטות ביותר במדינה בשנים האחרונות.

הפריצה בוצעה ב-22 במרץ בקרן מגנאני רוקה, אולם פרטיה הותרו לפרסום רק ביום ראשון. לפי הדיווח הרשמי, ארבעה גברים רעולי פנים חדרו אל מבנה הווילה דרך הדלת הראשית והספיקו ליטול שלוש יצירות מהחדר הצרפתי בקומה הראשונה בתוך שלוש דקות בלבד. הכנופיה נמלטה מהזירה בטיפוס מעל גדר המוסד. המשטרה המקומית והיחידה להגנת מורשת התרבות של בולוניה פתחו בחקירת המקרה.

לפי דיווחי כלי התקשורת באיטליה, מערכת האזעקה של המוזיאון היא שמנעה גניבה של יצירות נוספות לאחר שהפריעה לפעולת השודדים. נציגי הקרן ציינו כי הכנופיה פעלה באופן שנראה "מובנית ומאורגנת", וכי ניכר שהיה בכוונתם לגנוב פריטים נוספים אלמלא הופעלו אמצעי האבטחה והוזעקה המשטרה.

היצירה היקרה ביותר שנגנבה היא "הדגים" של רנואר, שצוירה בשנת 1917 וערכה נאמד ב-6 מיליון אירו. לצדה נגנבו הציור "אודליסק על המרפסת" של מאטיס משנת 1922, המתאר שתי דמויות בשמש, וכן יצירה נדירה של סזאן משנת 1890 בקירוב, "טבע דומם עם דובדבנים", המבוצעת בצבעי מים.

מוסד מגנאני רוקה הוקם בשנת 1984 בבית משפחתו של המלחין ואספן האמנות לואיג'י מגנאני לאחר מותו. השוד הנוכחי מצטרף לשורת פריצות נועזות למוסדות תרבות באירופה, בהן שוד התכשיטים שהתרחש במוזיאון הלובר בפריז באוקטובר האחרון.