כיכר השבת
ברחו עם השלל

גרפו 9 מיליון יורו תוך שלוש דקות: כך פעלה חבורת שודדים מתוחכמת באיטליה

שודדים הצליחו לגנוב מספר יצירות אומנות ששווין מוערך ב-9 מיליון יורו מבית בצפון איטליה, נכון לעכשיו הם טרם נתפסו | מדובר בשלוש יצירות שונות של שלושה אמנים, אחת מהן מוערכת לבדה בכשישה מיליון יורו | מערכת האזעקה הבריחה את השודדים, אולם אלו הצליחו כאמור לברוח עם השלל (בעולם) 

שוד הרנואר, אילוסטרציה

שוד אמנות משמעותי התרחש במוזיאון בצפון איטליה, כאשר יצירות מופת של הציירים פייר-אוגוסט רנואר, פול סזאן ואנרי מאטיס נגנבו מווילה סמוך לעיר פארמה.

משטרת איטליה דיווחה כי שווי הציורים נאמד ב-9 מיליון אירו, עובדה ההופכת את האירוע לאחת מגניבות האמנות הבולטות ביותר במדינה בשנים האחרונות.

הפריצה בוצעה ב-22 במרץ בקרן מגנאני רוקה, אולם פרטיה הותרו לפרסום רק ביום ראשון. לפי הדיווח הרשמי, ארבעה גברים רעולי פנים חדרו אל מבנה הווילה דרך הדלת הראשית והספיקו ליטול שלוש יצירות מהחדר הצרפתי בקומה הראשונה בתוך שלוש דקות בלבד. הכנופיה נמלטה מהזירה בטיפוס מעל גדר המוסד. המשטרה המקומית והיחידה להגנת מורשת התרבות של בולוניה פתחו בחקירת המקרה.

לפי דיווחי כלי התקשורת באיטליה, מערכת האזעקה של המוזיאון היא שמנעה גניבה של יצירות נוספות לאחר שהפריעה לפעולת השודדים. נציגי הקרן ציינו כי הכנופיה פעלה באופן שנראה "מובנית ומאורגנת", וכי ניכר שהיה בכוונתם לגנוב פריטים נוספים אלמלא הופעלו אמצעי האבטחה והוזעקה המשטרה.

היצירה היקרה ביותר שנגנבה היא "הדגים" של רנואר, שצוירה בשנת 1917 וערכה נאמד ב-6 מיליון אירו. לצדה נגנבו הציור "אודליסק על המרפסת" של מאטיס משנת 1922, המתאר שתי דמויות בשמש, וכן יצירה נדירה של סזאן משנת 1890 בקירוב, "טבע דומם עם דובדבנים", המבוצעת בצבעי מים.

מוסד מגנאני רוקה הוקם בשנת 1984 בבית משפחתו של המלחין ואספן האמנות לואיג'י מגנאני לאחר מותו. השוד הנוכחי מצטרף לשורת פריצות נועזות למוסדות תרבות באירופה, בהן שוד התכשיטים שהתרחש במוזיאון הלובר בפריז באוקטובר האחרון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר