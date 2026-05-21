יוסי גרין ו'אידיש נחת' בסינגל חגיגי במיוחד: "אתה בחרתנו"

המלחין האהוב, יוסי גרין מארח את מקהלת הילדים 'אידיש נחת' לסינגל שהלחין במיוחד לחג השבועות לתפילת "אתה בחרתנו". העיבוד וההפקה המוזיקלית של הצמד המוזיקלי המצליח, אלי קליין ואיצי ברי.

יוסי גרין: "תפילת "אתה בחרתנו" היא לא רק אחת התפילות המוכרות ביותר בשל הופעתה בכל תפילת שמונה עשרה של כל חגי ומועדי ישראל, אלא היא משמשת גם כשיר המושר בסעודות החג והשבת.

עם הזמן התעוררה אצלי תהייה מעניינת, בכל פעם שאני נתקל בתפילה הזו ומהרהר במשמעותה, אני עוצר לרגע ותוהה... "אתה בחרתנו מכל העמים" – מי היה הבחירה הבאה בתור? סגני האלופים? האומה הנוספת שכמעט זכתה? האם בכלל היו אפשרויות אחרות? ובכן, כולנו יודעים את התשובה לכך...

לפני זמן מה ראיתי פנינה נפלאה מאת הרב הצדיק רבי דב קוק שליט"א, שדיבר על תפילת "אתה בחרתנו" ואמר: תתארו לעצמכם את זה... בחרת בנו מכל העמים; אהבת אותנו מכולם; רצית בנו כעמך; רוממת אותנו מכל האומות; קדשת אותנו מכולם; קירבת אותנו אליך... וכדובדבן שבקצפת: שמך הגדול והקדוש עלינו קראת.

את השיר הלחנתי מתוך אהבה עצומה וקשר עמוק כמתנה עבור הרבי ממונקאטש שליט"א, לקראת חג מתן תורה השנה".

קרדיטים:

לחן: יוסי גרין

ביצוע: יוסי גרין ומקהלת "אידיש נחת"

עיבוד מוזיקלי: אלי קליין ואיצי ברי