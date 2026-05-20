מאיר אדלר, יעקב יהודה דסקל וחיים פולק שרים: "יש בורא עולם!"

היה זה בחורף אשתקד, במסדרונות בית החולים בלוס אנג'לס. מכל רחבי תבל נישאים העיניים לשם בחרדה, ואיש לא יודע מה יילד יום. אבל בתוך החדר - מתרחש לפתע מחזה על-טבעי שייחרט לעד בהיסטוריה החסידית. האדמו"ר מויז'ניץ, קם לפתע ממיטתו לנגד עיניהם המשתוממות של הפרופסורים, והחל לרקוד בכיסופים: "יש בורא עולם! יש בורא עולם!"
באותם רגעי חרדה, רבבות יהודים קרעו שערי שמיים בכל העולם, ובלוס אנג'לס - ניצחה האמונה היוקדת את חוקי הטבע, הניתוח הקריטי הצליח והרבי חזר לחיים ולשלום.
כעבור שנה לאחר הנס, מגיע רגע ההודיה המצמרר: ספר תורה מיוחד, שאת כתיבתו החל הרבי בלב הימים ההם בבית החולים, יוכנס בשמחה ובהודיה לבית המדרש הגדול של ויזניץ. לרגל המעמד המרגש, מגיש הרב מאיר אדלר ביחד עם בעל מנגן החצר הר"ר יעקב יהודה דסקל וחיים פולק את הלהיט המרטיט שכבש את העולם הרחב – ניגון של ביטחון ואמונה שנולד מתוך החושך, וימיס לכם את הלב. האזינו.
קרדיטים:
שירה: יעקב יהודה דסקל, מאיר אדלר, חיים פולק
קולות: מקהלת ויז'ניץ
לחן: עתיק – דבקה
מילים: הרב אהרן שפר
עיבוד: נפתלי לנדסמן
0 תגובות