מאיר אדלר, יעקב יהודה דסקל וחיים פולק שרים: "יש בורא עולם!"

היה זה בחורף אשתקד, במסדרונות בית החולים בלוס אנג'לס. מכל רחבי תבל נישאים העיניים לשם בחרדה, ואיש לא יודע מה יילד יום. אבל בתוך החדר - מתרחש לפתע מחזה על-טבעי שייחרט לעד בהיסטוריה החסידית. האדמו"ר מויז'ניץ, קם לפתע ממיטתו לנגד עיניהם המשתוממות של הפרופסורים, והחל לרקוד בכיסופים: "יש בורא עולם! יש בורא עולם!"