כיכר השבת

ישראל אדלר, יונגערליך, 'שירה' ויואלי פישר מבצעים: "מעליצער ידיד נפש"

רגע לפני החופה ההיסטורית בהר סיני: הזמר החסידי ישראל אדלר, המעבד והמנצח יואלי פישר ותזמורתו, מקהלת שירה וילדי הפלא של מקהלת יונגערליך, מתאחדים להפקת ענק ומגישים את היצירה "מעליצער ידיד נפש" (סינגלים וקליפים)

1תגובות

רגע לפני החופה ההיסטורית בהר סיני: הזמר החסידי ישראל אדלר, המעבד והמנצח יואלי פישר ותזמורתו, מקהלת שירה וילדי הפלא של מקהלת יונגערליך, מתאחדים להפקת ענק ומגישים את "מעליצער ידיד נפש".

"מעליצער ידיד נפש" הינה יצירת מופת, הרוויה בניחוח עתיק של הוד קדומים שנחצבה בחצר הקודש מעליץ בלחנו של כ"ק האדמו"ר רבי אלימלך ממעליץ שנעקד על קידוש השם, הי"ד.

שירתו של ישראל אדלר מתמזגת עם ההרמוניות של מקהלת שירה, עם קולות מקהלת הילדים יונגערליך, תחת שרביטו המוזיקאלי של יואלי פישר.

היצירה בוצעה מול קהל אלפים במעמד סיום הש"ס המרכזי של ארגון "תורתך שעשועי" דחסידי סאטמאר בחודש סיון תשפ"ה, וכעת מוגשת לקהל הרחב לקראת חג השבועות.

קרדיטים:

לחן: האדמו"ר רבי אלימלך ממעליץ הי"ד

שירה: ישראל אדלר

עיבוד ותיזמור: יואלי פישר

מקהלה: שירה

מקהלת ילדים: יונגערלעך

מקהלת שירהיונגערליךישראל אדלריואלי פישר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יפה מאוד
יש אני ראשונה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר