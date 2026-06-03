ירון בר מחדש את יוסי גרין: "ודע שלעתיד"

יש שירים שאוהבים מהרגע הראשון. ויש שירים שלא נותנים מנוח. זה מה שקרה לירון בר כששמע את "ודע שלעתיד" של יוסי גרין, המבוסס על דבריו של רבי נחמן מברסלב.

"הרגשתי שהמילים מספרות את מה שאני עובר מאז שאני מכיר את עצמי", משתף ירון. "אני לומד ולומד, אבל לא פעם מרגיש שרוב הדברים נשכחים. פתאום שמעתי את הדברים של רבי נחמן, והרגשתי מנוח".

ככל שחזר אל השיר, התחזק בו הרצון להקליט אותו בעצמו. לדבריו, הלחן של יוסי גרין מצליח לבטא את המילים בצורה מדויקת כל-כך, שהוא יצר קשר עם יוסי גרין וביקש את ברכתו להקליט את השיר בעצמו, וגרין, שהתרגש מהפנייה, הפנה אותו אל אלי קליין. מה שהתחיל כהזדהות עמוקה עם המסר, הפך כעת לביצוע חדש של ירון בר ל"ודע שלעתיד".

"אני מלא תודה לאבא שבשמים שמפגיש אותי עם שירים שהם אמת צרופה", אומר ירון, "ומודה על הזכות לשיר אותם".

קרדיטים:

ביצוע במקור, לחן: יוסי גרין

מילים: שיחות הר"ן - שיחה כ"ו.