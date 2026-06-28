כיכר השבת
"טאטע שכוייח"

חגיגה בשמיים ובים המלח: חיים ישכיל מטיס אתכם עם קליפ בכורה מטורף 

אחרי חודשים של עבודה אינטנסיבית באולפנים, חיים ישכיל משיק את המנון ההודיה הרשמי של הקיץ. איך נשמע שיתוף הפעולה עם צמד המעבדים אלי קליין ואיצי ברי, ומה גרם לו לשכור מטוס פרטי ולרדת לים המלח בשביל הקליפ הכי מושקע של העונה בהפקת הרשי סגל? כל הפרטים בפנים. צפו והאזינו לפצצת האנרגיה שתוציא מכם את התודה (קליפים)

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"טאטע שכוייח"
"טאטע שכוייח"

הקיץ כבר כאן, ואיתו מגיע הפסקול הקצבי שילווה את עונת הנסיעות והשמחות הקרובה. אחרי חודשים ארוכים של עבודה אינטנסיבית, תכנון קפדני ומחשבה על כל פרט קטן, הזמר חיים ישכיל פורץ אל קדמת הבמה ומשחרר את הלהיט החדש שלו "טאטע שכוייח" – סינגל פופ חסידי שמסתמן כבר מעכשיו כהמנון ההודיה הרשמי של התקופה.

השיר, שכולו ספוג באמונה פשוטה, שמחה מתפרצת וטקסט מדויק שיושב "בול" על הכרת הטוב לבורא עולם, מביא איתו משב רוח מרענן של אנרגיה חיובית. על התזמור וההפקה המוזיקלית העסיסית והחדשנית הופקדו צמד המפיקים המובילים בתעשייה, אלי קליין ואיצי ברי, שיצרו מעטפת מוזיקלית קצבית ומרימה שלא תשאיר אתכם אדישים ותגרום לכם לרקוד מהרגע הראשון.

מסע קולנועי: ממטוס פרטי ועד לזריחה בים המלח

אבל הטירוף האמיתי לא נעצר באוזניים. כדי להשלים את החוויה המוזיקלית ולהעניק לה נפח ויזואלי יוצא דופן, ישכיל לא חסך במשאבים ויצא להפקת קליפ קולנועי חסר תקדים בנוף המוזיקה היהודית, תחת שרביט ההפקה של אשף הוויזואל הרשי סגל.

הפקת ענק שלא נראתה כמותה: הוויזואל המושקע לוקח את הצופים למסע קצבי ומטורף ברחבי הארץ. העלילה מתחילה בטיסה חווייתית בשמי הארץ בתוך מטוס פרטי, ממשיכה דרך פריימים מהפנטים של זריחה מדברית עוצרת נשימה לחופי ים המלח, ומגיעה לשיאה בחגיגות ענק ביער עמוק עם עשרות ניצבים, רקדנים ואנרגיות בשמיים.

התוצאה הסופית היא חגיגה מושלמת לעיניים ולאוזניים, שמעבר לשואו המטורף, מצליחה להעביר מסר נצחי ותזכורת חזקה לכל אחד מאיתנו: לעצור לרגע את מירוץ החיים, להסתכל סביב, ופשוט לומר תודה לטאטע על כל החסדים שבכל יום.

אלי קליין ואיצי בריקליפים המלחהרשי סגלחיים ישכיל

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