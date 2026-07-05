תקופת ימי הספירה תמיד מביאה איתה חיפוש אחר מוזיקה שמצד אחד תתאים לרוח הימים, ומצד שני לא תגרום לנו להתגעגע לביטים המוכרים. עכשיו, הזמר והיוצר שמוליק סוכות מנגיש את הפתרון המושלם ומשיק אלבום אוסף ווקאלי מיוחד שמקבץ את כל הלהיטים הכי הגדולים שלו תחת קורת גג אחת, בגרסה שכולה טהרת הקול האנושי.

על המלאכה המורכבת הזו הופקדו צמד מפיקי העל של המוזיקה היהודית, אלי קליין ואיצי ברי, שלקחו את חומרי הגלם המצליחים של סוכות והעניקו להם מעטפת ווקאלית עשירה, מדויקת ומפתיעה.

פסקול ווקאלי

האלבום החדש, שזוכה לשם הפשוט והקולע "ווקאלי", הוא למעשה מסע בין התחנות המוזיקליות הבולטות של סוכות מהזמן האחרון. המאזינים יוכלו למצוא שם עיבודים ווקאליים מושקעים ללהיטי הענק שכבשו את תחנות הרדיו והרשתות החברתיות:

"תדבר איתו" – המנון החיזוק שסחף אלפים, מקבל כאן גרסה חשופה ומרגשת.

– המנון החיזוק שסחף אלפים, מקבל כאן גרסה חשופה ומרגשת. "באה השמחה" – שמצליח לשמור על האנרגיה המקפיצה שלו גם ללא כלי נגינה.

– שמצליח לשמור על האנרגיה המקפיצה שלו גם ללא כלי נגינה. "עברתי בחושך" – הלהיט העמוק שמקבל עומק חדש ומצמרר באמצעות הרמוניות קוליות בלבד.

ההפקה המוקפדת של קליין & ברי מוכיחה פעם נוספת שכשמדובר בווקאל איכותי, לא רק שלא מרגישים בחסרונם של כלי הנגינה, אלא שהיעדרם מדגיש את היכולות הווקאליות וההגשה הייחודית של שמוליק סוכות. האלבום צפוי ללוות את המאזינים לאורך כל התקופה ולהפוך לפסקול הרשמי של הימים האלו.