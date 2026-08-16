יהודה גרין משיק 'שובו אלי' - הסינגל שיעיף אתכם לאלול

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת לקראת חודש אלול: הזמר יהודה גרין משיק את "שובו אלי" - סינגל קצבי ומרומם שנוצר במיוחד לימים משמעותיים אלו. השיר החדש מביא את הקריאה הנצחית לתשובה עם הרבה חום, אנרגיה ושמחה, לצד הכנות והנשמה המוזיקלית המזוהות עם גרין.

בניגוד לסינגלים רבים המתמקדים ברצינות של ימי הדין, "שובו אלי" בחר בגישה שונה. הלחן הקצבי מבטא את השמחה שבידיעה שלכל יהודי יש תמיד את האפשרות להתקרב, לשוב ולהתחיל מחדש. המילים "שובו אלי" מזכירות שהדלת אל הקדוש ברוך הוא תמיד פתוחה, ומביאות לידי ביטוי לא רק את הרצינות של חודש אלול, אלא גם את התקווה והאפשרות הטמונות בו.

הפרויקט מצטרף לשורה של סינגלים שהושקו לקראת חודש אלול בעולם המוזיקה החסידית. בדומה לסינגל "מרחם" של יענקי דסקל ולאלבום הפסנתר של מנדי פורטנוי, גם גרין בחר להעניק לקהל יצירה שמתאימה לאווירה המיוחדת של התקופה. כל אחד מהאמנים מביא את הגישה המוזיקלית שלו לימי הרחמים - גרין עם הקצב והאנרגיה, דסקל עם העוצמה והמקהלות, ופורטנוי עם הספונטניות והפסנתר.

את העיבוד המוזיקלי והמיקס המלוטש של "שובו אלי" ביצע אברומי לונגר, שיצר צליל רענן ואנרגטי. העיבוד הסוחף הופך את השיר לפסקול מרומם למסע לקראת הימים הנוראים. לונגר, שעבד עם מספר אמנים בתקופה האחרונה, מעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה שמשלבת בין מסורת לחדשנות.

המקהלות בשיר בוצעו על ידי מיכאל ויינברגר, שמוסיף שכבה ווקאלית עשירה ליצירה. השילוב בין קולו של גרין לבין המקהלות יוצר חוויית האזנה מלאה שמעבירה את המסר המרכזי - הקריאה לשוב אל הקדוש ברוך הוא בשמחה ובתקווה.

העטיפה הגרפית של הסינגל נוצרה על ידי יוסי צוויג, שתרם לחבילה הוויזואלית המלאה של הפרויקט. הפרטים הקטנים - מהעיבוד המוזיקלי ועד לעיצוב הגרפי - מעידים על תהליך יצירה מוקפד שמטרתו להעניק לקהל חוויה שלמה.

"שובו אלי" מצטרף לרשימה הארוכה של שירי אלול שמלווים את הציבור החרדי בתקופה זו. בעוד שחלק מהאמנים בחרו בגישה מדיטטיבית יותר, גרין הלך בדרך של שמחה וקצב, תוך שמירה על המסר העמוק של התקופה. הסינגל זמין כעת לציבור הרחב ומצטרף למסע המוזיקלי לקראת ראש השנה.