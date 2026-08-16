 דלג לתוכן הראשי
סינגל חדש לאלול

אלעד אלדד בסינגל מרגש לאלול: 'שעת הרחמים' עם קוד טקסטואלי מיוחד

הזמר והיוצר משיק יצירה מיוחדת לימי הרחמים • מאור חיים עיבד והפיק את הסינגל המרגש | קוד טקסטואלי מבוסס על ראשי תיבות של אלול (מוזיקה)

1תגובות

עולם ה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לקראת חודש אלול: הזמר והיוצר אלעד אלדד משיק את 'שעת הרחמים' - סינגל חדש ומרגש שנכתב והולחן במיוחד לרגל ימי הרחמים והסליחות. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לפתחם של ימים משמעותיים אלו, מביא מסר עמוק של התעוררות רוחנית וחיבור לימי הדין.

בניגוד לסינגלים רבים שמסתפקים במילים ישירות, 'שעת הרחמים' משלב קוד טקסטואלי ייחודי המבוסס על ראשי תיבות הקשורים למהותו של חודש אלול. השילוב המיוחד הזה מעניק ליצירה רובד נוסף של עומק ומשמעות, ומחבר את המאזין לממד הרוחני המיוחד של התקופה. הלחן והמילים של אלדד נושאים בתוכם את הכמיהה לימי רחמים וסליחות, תוך שמירה על אותנטיות מוזיקלית.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית אמון היוצר והמעבד מאור חיים, שיצר יחד עם אלדד חיבור מוזיקלי עשיר ומרגש. חיים, המוכר כמפיק ומעבד מבוקש בעולם המוזיקה החסידית, הצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית שמכניסה את המאזין לאווירת הימים הנוראים. העיבוד שומר על האיזון המושלם בין מסורת לחדשנות, תוך הדגשת המסר הרוחני של היצירה.

הפרויקט הוקלט באולפני Maor Studio, כשמאור חיים אחראי גם על המיקס והמאסטרינג. הצילום הסטילס בוצע על ידי רמי זרנגר, ועיצוב העטיפה נעשה בידי אוליגרף. השילוב של כל הגורמים המקצועיים יצר מוצר מוגמר שמשקף את העומק והמשמעות של חודש אלול.

הסינגל מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שהושקו לקראת חודש אלול בעולם המוזיקה החסידית. בדומה לסינגלים כמו 'מרחם' של יענקי דסקל ו'שובו אלי' של יהודה גרין, גם אלדד בחר להעניק לקהל יצירה שמתאימה לאווירה המיוחדת של התקופה. כל אחד מהאמנים מביא את הגישה המוזיקלית שלו לימי הרחמים, ויוצר פסיפס עשיר של ביטויים מוזיקליים לרוחניות של חודש אלול.
מוזיקהמוזיקה חסידיתחודש אלולמאור חייםאלעד אלדד

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יש טוב תצליח
מוישי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במוזיקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר