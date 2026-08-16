עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לקראת חודש אלול: הזמר והיוצר אלעד אלדד משיק את 'שעת הרחמים' - סינגל חדש ומרגש שנכתב והולחן במיוחד לרגל ימי הרחמים והסליחות. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לפתחם של ימים משמעותיים אלו, מביא מסר עמוק של התעוררות רוחנית וחיבור לימי הדין.

בניגוד לסינגלים רבים שמסתפקים במילים ישירות, 'שעת הרחמים' משלב קוד טקסטואלי ייחודי המבוסס על ראשי תיבות הקשורים למהותו של חודש אלול. השילוב המיוחד הזה מעניק ליצירה רובד נוסף של עומק ומשמעות, ומחבר את המאזין לממד הרוחני המיוחד של התקופה. הלחן והמילים של אלדד נושאים בתוכם את הכמיהה לימי רחמים וסליחות, תוך שמירה על אותנטיות מוזיקלית.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית אמון היוצר והמעבד מאור חיים, שיצר יחד עם אלדד חיבור מוזיקלי עשיר ומרגש. חיים, המוכר כמפיק ומעבד מבוקש בעולם המוזיקה החסידית, הצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית שמכניסה את המאזין לאווירת הימים הנוראים. העיבוד שומר על האיזון המושלם בין מסורת לחדשנות, תוך הדגשת המסר הרוחני של היצירה.

הפרויקט הוקלט באולפני Maor Studio, כשמאור חיים אחראי גם על המיקס והמאסטרינג. הצילום הסטילס בוצע על ידי רמי זרנגר, ועיצוב העטיפה נעשה בידי אוליגרף. השילוב של כל הגורמים המקצועיים יצר מוצר מוגמר שמשקף את העומק והמשמעות של חודש אלול.

הסינגל מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שהושקו לקראת חודש אלול בעולם המוזיקה החסידית. בדומה לסינגלים כמו 'מרחם' של יענקי דסקל ו'שובו אלי' של יהודה גרין, גם אלדד בחר להעניק לקהל יצירה שמתאימה לאווירה המיוחדת של התקופה. כל אחד מהאמנים מביא את הגישה המוזיקלית שלו לימי הרחמים, ויוצר פסיפס עשיר של ביטויים מוזיקליים לרוחניות של חודש אלול.