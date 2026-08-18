המחדל שכולם מתעלמים ממנו: למה יום יציאת אלבום הופך לקטלני?

מחקר כלכלי חדש מעלה אפשרות מטרידה: ימי יציאה של אלבומי מוזיקה גדולים עשויים להיות מסוכנים יותר בכבישים. לפי ממצאי המחקר, בימים שבהם יוצא אלבום חדש של אמן פופולרי נרשמת עלייה במספר ההרוגים בתאונות דרכים, כאשר אחת ההשערות היא שההתלהבות סביב המוזיקה החדשה גורמת ליותר הסחות דעת בזמן הנהיגה.

החוקרים בחנו נתוני תאונות דרכים לצד מועדי יציאתם של אלבומים מרכזיים וגילו כי בימי יציאת אלבומים בולטים נרשמה עלייה של כ־15% במספר ההרוגים בתאונות דרכים. הממצא אינו מוכיח שהאלבום עצמו גורם לתאונות, אך החוקרים מצביעים על קשר סטטיסטי שקשה להתעלם ממנו.

ההסבר האפשרי פשוט לכאורה: כאשר אלבום חדש הופך לאירוע תרבותי, נהגים עשויים להאזין לו בזמן הנהיגה, להתעסק באפליקציות מוזיקה, להחליף שירים, לבדוק תגובות ברשת או להיות מוסחים מהתרגשות ושיחה סביב היציאה החדשה.

המחקר שפורסם כמאמר עבודה של הלשכה הלאומית למחקר כלכלי (NBER) זכה לחשיפה גם בתקשורת האמריקאית, בין היתר בתוכנית "פריקונומיקס רדיו", ב־GBH, ב־VICE ובאתרים נוספים. גם משרד התחבורה במדינות ראבות בארה"ב התייחס לממצא בדיווח שעסק בעלייה במספר מקרי המוות בימי יציאה של אלבומים גדולים.

החוקרים מדגישים כי מדובר בקשר סטטיסטי ולא בהוכחה שכל תאונה שהתרחשה ביום יציאת אלבום נגרמה בגלל המוזיקה. ובכל זאת, הממצא מעלה שאלה מסקרנת: האם האלבום החדש שאתם מחכים לו כל כך עלול להיות גם הסחת הדעת האחרונה של נהג אחר בכביש?

במילים אחרות, ייתכן שיום חגיגי עבור עולם המוזיקה הוא גם יום שדורש זהירות גדולה יותר מאחורי ההגה.