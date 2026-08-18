עדכון רפואי מעודד מגיע הבוקר (שלישי) מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם על מצבו של הילד בן ה-4 שנפגע באירוע הדקירה הקשה בבית שמש.

הילד עבר במהלך הערב ניתוח ומצבו מוגדר כעת בינוני ויציב.

פרופ' דן ארבל, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים בהדסה, שניתח את הילד יחד עם צוות רפואי נרחב, מסר כי הילד מתאושש לשביעות רצון רופאיו ומשפחתו נמצאת לצידו.

כזכור, האירוע המחריד התרחש אתמול בשעות אחר הצהריים ברחוב עמק הזיתים בשכונה הוותיקה בבית שמש. שני ילדים, בני דודים בני 4 ו-7, נפגעו באירוע דקירה קשה. הילד בן ה-7, הלל מרדכי דדון ז"ל, נפטר מפצעיו בבית החולים הדסה עין כרם.

על פי הדיווחים, אב המשפחה חזר לביתו ומצא את שני הילדים פצועים ליד בריכה מתנפחת בחצר. האם יצאה לקניות עבור חגיגת יום הולדת של אחד הילדים. נער בן 15, קרוב משפחה ששמר על הילדים, היה עד לתקיפה.

צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו לזירה מצאו תמונה קשה ביותר. חובש מד"א יוסף חיים ברנפלד תיאר: "הגענו לזירה מזעזעת, הייתה בחוץ המולה רבה. הובילו אותנו לשני ילדים שסבלו מפציעות קשות בגופם, בהם ילד בן 9, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וילד בן 5 בהכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים וביצענו פעולות החייאה בבן ה-9 ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם אנוש וקשה".

חובשי איחוד הצלה יעקב יונגרייס, משה סירוקה ואליה אסולין שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הם נפצעו כתוצאה מאלימות. בסיוע חובשים נוספים הענקנו בזירה טיפול רפואי ראשוני לשני נפגעים שמצבם מוגדר אנוש וקשה. ולאחר מכן הם פונו לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי, צוותי יחידת חוסן של איחוד הצלה מעניקים סיוע נפש עקב אופי האירוע".

המשטרה עצרה שכן בן 25 בחשד לביצוע המעשה. על פי החשד, מדובר באדם עם רקע נפשי שנכנס לבית, תקף את הילדים וברח מהמקום. החקירה נמשכת.