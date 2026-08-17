מקהלת 'משאלות' משיקה 'גם זו לטובה' - השיר שיעלה לכם חיוך

עולם המוזיקה לילדים מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: מקהלת הילדים "משאלות" בניצוחו של דניאל ישי משיקה את השיר המקורי החדש "גם זו לטובה" - סינגל קצבי ומלא אנרגיה שמביא מסר של אמונה, אופטימיות ונקודת מבט חיובית על החיים. הפרויקט, שמגיע לאחר שורה של הצלחות של המקהלה, משלב הפקה מוזיקלית צבעונית ומרימה עם קליפ שמבטיח להעלות חיוך על הפנים.

בניגוד לסינגלים רבים שנוצרים בשיתוף פעולה עם מלחינים חיצוניים, "גם זו לטובה" הוא פרי יצירתו המלאה של דניאל ישי. המפיק המוזיקלי, שמוביל את מקהלת משאלות כבר קרוב ל-9 שנים, חתום על המילים, הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית של השיר. הגישה המקיפה הזו מאפשרת לישי להעניק ליצירה את החזון המלא שלו, תוך שמירה על הסאונד המיוחד שהפך את משאלות לאחת ממקהלות הילדים המובילות.

המסר המרכזי של השיר - "גם זו לטובה" - מהדהד את אחד מעקרונות היסוד של האמונה היהודית. הביטוי המוכר, שמלווה את עם ישראל דורי דורות, מקבל כאן ביטוי מוזיקלי עכשווי ונגיש לדור הצעיר. הלחן הקצבי והאנרגטי מעביר את המסר בצורה שמחה ומרוממת, ומזכיר לילדים שגם ברגעים מאתגרים - הכל לטובה.

את השיר מבצעים ילדי המקהלה מכיתות א'-ב': איתמר חסאן, הלל אטלן, הראל מורד, הראל סגל, עילאי כהן אבולוב ושלמה חיים חתן. הקולות הזכים והטהורים של הילדים מעניקים לשיר אותנטיות מיוחדת, ומחברים את המאזינים הצעירים למסר בצורה ישירה ונוגעת ללב. ההפקה המוזיקלית של ישי יוצרת מעטפת צלילית עשירה שמשלבת בין אלמנטים מודרניים לבין הנגישות הנדרשת לקהל הילדים.

הקליפ המלווה את השיר מבטיח להיות חוויה ויזואלית מיוחדת. בהתאם לאופי הקצבי והאנרגטי של השיר, הקליפ צולם בצורה צבעונית ומרימה, עם דגש על יצירת אווירה של שמחה ואופטימיות. הבחירה ליצור קליפ מלא במקום להסתפק בשיר בלבד מעידה על הרצון להעניק לילדים חוויה מוזיקלית שלמה שתישאר איתם.

הפרויקט מצטרף לשורה של סינגלים חדשים שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה היהודית. בדומה לפרויקטים משפחתיים אחרים, גם כאן ניכרת ההשקעה ביצירת תוכן איכותי שמשלב מסרים חינוכיים עם הנאה מוזיקלית. משאלות ממשיכה להוביל את תחום מוזיקת הילדים בעולם החרדי, תוך שמירה על ערכים ומסרים חשובים.