עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: המוזיקאי והיוצר אביעד משיק את 'לפרוש כנפיים' - שיר שנולד מתוך מסע חיים אישי ומשפחתי מרגש. הפרויקט, שמגיע כשיא של דרך מוזיקלית עשירה, משלב סיפור אמיתי של התמודדות עם מסר עמוק על בחירה בשמחה ובאור גם ברגעים המאתגרים ביותר.

בניגוד לסינגלים רבים שנוצרים בתהליך מתוכנן, 'לפרוש כנפיים' נולד מתוך החיים עצמם. אביעד כתב את השיר יחד עם בנו חסד דוד, תוך שהוא חושף את הסיפור המשפחתי המיוחד שעומד מאחוריו. בנו טוב-רואי, נער בן 15.5, מתמודד עם תסמונת גנטית נדירה בשם 'מורקיו' - מחלת עצמות נדירה במיוחד שפוגעת בעצמות ובגדילה. המחלה גורמת לטוב-רואי להיות בגובה של ילד בן כשנתיים וחצי, אך הנער והמשפחה בחרו להפוך את האתגר למסר של אור ותקווה.

את ההפקה המוזיקלית ביצע SHINER, שיצר מעטפת צלילית מרגשת ומרוממת המשלבת בין עומק רוחני לנגישות מוזיקלית. ההפקה שומרת על האיזון המושלם בין המסר האישי העמוק לבין יצירה מוזיקלית שמדברת אל הלב של כל מאזין. הסאונד נושא בתוכו את המסר המרכזי של השיר - שכולנו יכולים לבחור לפרוש כנפיים ולעוף, גם כשהחיים מציבים מולנו אתגרים.

בשיר משתתף 'הינוקא' - הרב שלמה יהודה בארי, שמצטרף בנגינה ובמילים מחזקות שאומר במהלך היצירה. ההשתתפות של הרב בארי ממשיכה את הקשר הקרוב והחיבור האישי שלו לטוב-רואי ולאביעד, ומעניקה לשיר מימד נוסף של חיזוק רוחני. כידוע, הינוקא מוכר בזכות יכולתו לחבר בין מוזיקה למסרים מחזקים, והפעם הוא עושה זאת בצורה אינטימית ואישית במיוחד.

אביעד, המוכר בזכות השירים 'יש לך אבא מלך', 'אמא תודה' ו'בוקר טוב' שצברו מליוני צפיות והושמעו רבות בסטרימינג, מביא הפעם יצירה שונה לחלוטין. הדרך המוזיקלית שלו נעה בין פופ ורגאיי למוזיקה אמונית, תמיד עם חיבור למשב רוח אופטימי ותובנות מדרכו האישית. הפעם, הוא חושף את הסיפור המשפחתי בצורה גלויה ומרגשת, תוך שהוא משתף את הקהל בלימודים העמוקים שלמד מבנו.

"ההתמודדות של טוב-רואי ושל המשפחה כולה, לא פעם מביאה איתה אתגרים מורכבים", מסר אביעד. "אבל מטוב-רואי ומההתמודדות למדתי את השיעור הכי חשוב בחיים: לבחור לראות את הטוב. ממנו למדתי שלהיות בשמחה זה בחירה מודעת של איך להסתכל על החיים, ולא משנה מה הם מציבים מולנו. אני מודה לבני טוב-רואי, על לימוד הזה שאין לו מחיר".

הקליפ המלווה לשיר חושף את הסיפור המשפחתי בצורה ויזואלית מרגשת. אביעד ורעייתו, שגרים בישוב נחליאל, יצרו במהלך השנים מופע משותף בשם 'לראות טוב לחיות אמונה', המשלב מוזיקה וסיפור חיים אישי ואמוני. המופע וסיפורם האישי כבשו וריגשו לבבות רבים בשנים האחרונות, והפעם הם מביאים את המסר הזה גם דרך השיר החדש.

"השיר והקליפ החדשים שלי, 'לפרוש כנפיים', נולדו מתוך המסע הזה, מתוך האהבה אליו, ומתוך ההבנה שכולנו יכולים לבחור באור גם ברגעים המאתגרים", הבהיר אביעד. "אני מקווה שהשיר הזה ייתן גם לכם כוח לפרוש כנפיים, לבחור בשמחה, ולעוף עם כל מה שעובר עליכם. יש לכם כנפיים. תפרשו אותן".

הסינגל מצטרף לשורה של יצירות מרגשות שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה היהודית, כשכל אחת מביאה מסר ייחודי משלה. אך 'לפרוש כנפיים' בולט בזכות השילוב הנדיר בין סיפור אישי אמיתי למסר אוניברסלי שמדבר אל כל אחד ואחת. המוזיקה של אביעד תמיד נגעה בלב, אך הפעם היא עושה זאת מתוך מקום עמוק במיוחד של אמת ושל בחירה מודעת בשמחה.

המחלה הנדירה הביאה את אביעד, בת זוגו והמשפחה כולה לכדי מסע חיים מרגש, שונה מאד וכמובן מאתגר. אך במקום לבחור בקושי, המשפחה בחרה להפוך את המסע למקור השראה ולימוד לרבים. הקשר בין אביעד לבנו טוב-רואי, והשיתוף הפעולה עם חסד דוד ביצירת השיר, מעידים על משפחה שבחרה לראות את האור גם בחושך.

אביעד מוכר ונוכח מאד במגזר הדתי וצבר קילומטראז' לא מבוטל של הופעות ודרך ללב הקהל הישראלי. השירים שלו, שהושמעו רבות בסטרימינג וצברו מליוני צפיות, כבשו את הרשתות והביאו לביקוש למופעים רבים. אך 'לפרוש כנפיים' הוא יותר מסינגל נוסף - זו הצהרה על בחירה בחיים, בשמחה ובאור.