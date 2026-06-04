פיצוץ עז באיילון: אדם חוסל בשעות השיא בכבישים

בוקר יום חמישי השקט בנתיבי איילון הופר בפיצוץ אדיר שהחריד נהגים בכביש העמוס ביותר במדינה. זמן קצר לאחר השעה 09:20 התקבל במוקד מד"א במרחב איילון דיווח על רכב שהתפוצץ סמוך למחלף חולון, כשהוא מותיר מאחוריו זירה קשה ומורכבת.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום בשיא עומסי התנועה, נאלצו לקבוע את מותו של הנהג במקום. כוחות משטרה גדולים הוזעקו לזירה והחלו באיסוף ממצאים, כאשר ההערכה הראשונית מצביעה על רקע פלילי מובהק.

אלעד חכים, צאדק אלעכל ויוסף חיים שרביט חובשי איחוד הצלה מסרו

: "כוחות כיבוי פעלו בזירה לכיבוי הלהבות ברכב שעלה באש. למרבה הצער לא נותר לנו אלא להמתין לקביעת מותו של נהג הרכב בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

במערכת הביטחון והאכיפה מנסים כעת להבין האם מדובר בחיסול מתוכנן של דמות המוכרת למשטרה, או שמא הפיצוץ הוא תוצאה של "תאונת עבודה" – מטען שהתפוצץ בטרם עת. גורמים בתחום האכיפה מציינים כי בחודשים האחרונים נרשמה עלייה ברמת האלימות והשימוש באמצעי לחימה בלב המרחב האזרחי.

האירוע הקשה מתווסף לשורה של תקריות דומות שאירעו בתקופה האחרונה. כזכור, לפני מספר חודשים התרחש פיצוץ דומה בכביש 73 סמוך למושב נהלל, שם נהרג גבר ברכב שהתפוצץ. גם אז עלה החשד לרקע פלילי, והמשטרה פתחה בחקירה מקיפה.

בשבועות האחרונים דיווחו גורמים בתקשורת על הסלמה משמעותית בסכסוכים הפליליים המדממים ברחוב הישראלי. השימוש באמצעי לחימה מתוחכמים, לרבות מטענים חבלתיים, הפך לנפוץ יותר בקרב ארגוני הפשיעה הפועלים בגלוי גם בעורקי התנועה המרכזיים של המדינה.

האירוע מעלה שאלות קשות בנוגע ליכולת ההרתעה מול ארגוני הפשיעה. לאחרונה אישרה הממשלה חידוש הסכם עם איגוד חברות הביטוח למימון יחידת אתג"ר במשטרה, במטרה לחזק את המאבק בפשיעה, אך נראה כי הדרך עדיין ארוכה.

כוחות המשטרה ממשיכים בחקירה מקיפה של הזירה, ובאיסוף ראיות שיסייעו בהבנת נסיבות הפיצוץ. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך.