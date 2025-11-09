החזנים הצעירים במחווה לגדול המלחינים החסידי: "השומר שבת"

(צילום: לייבגיבינג - צילום ושידור חי LIVEGIVING.TV, צילום מהקהל: חיים דיקמן)
לקראת היארצייט של אחד מעמודי התווך של המוזיקה היהודית, ר' בן ציון שנקר ז"ל, האזינו לביצוע סוחף ומרגש בלחנו של ר' עזריאל דוד פסטג הי"ד. ניגון שבוצע ע"י שנקר על פרק התפילה 'הכול יודוך' וברבות השנים יהודים בכל רחבי העולם שרים אותו על "ברוך קל עליון", וזה אחד הניגונים היותר ידועים מחצר חסידות מודז'יץ.
הביצוע בניצוח, בתזמור ובעיבוד של המאסטרו אלי יפה. מבצעים: תלמידיו החזנים לייזר ברוק, חיים גנץ ודוד ויזל.
מתוך קונצרט "בנבל עשור" בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים, מקהלות החזנים הירושלמיות בניצוחו ובעיבודו של מאסטרו אלי יפה.
הקונצרט התקיים באולם בנייני האומה, ביוזמתה של עיריית ירושלים – המחלקה למורשת ישראל בניהולו והפקתו של יואל ברקוביץ.
