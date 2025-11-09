כיכר השבת

החזנים הצעירים במחווה לגדול המלחינים החסידי: "השומר שבת"

החזנים לייזר ברוק, חיים גנץ ודוד ויזל מבצעים את היצירה "השומר שבת" אותה ביצע במקור המלחין האגדי ר' בן ציון שנקר ז"ל, כשהלחן של המלחין ר' עזריאל דוד פסטג הי"ד. עיבוד וניצוח: אלי יפה (חזנות)

(צילום: לייבגיבינג - צילום ושידור חי LIVEGIVING.TV, צילום מהקהל: חיים דיקמן)

לקראת היארצייט של אחד מעמודי התווך של המוזיקה היהודית, ר' בן ציון שנקר ז"ל, האזינו לביצוע סוחף ומרגש בלחנו של ר' עזריאל דוד פסטג הי"ד. ניגון שבוצע ע"י שנקר על פרק התפילה 'הכול יודוך' וברבות השנים יהודים בכל רחבי העולם שרים אותו על "ברוך קל עליון", וזה אחד הניגונים היותר ידועים מחצר חסידות מודז'יץ.

הביצוע בניצוח, בתזמור ובעיבוד של המאסטרו אלי יפה. מבצעים: תלמידיו החזנים לייזר ברוק, חיים גנץ ודוד ויזל.

מתוך קונצרט "בנבל עשור" בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים, מקהלות החזנים הירושלמיות בניצוחו ובעיבודו של מאסטרו אלי יפה.

הקונצרט התקיים באולם בנייני האומה, ביוזמתה של עיריית ירושלים – המחלקה למורשת ישראל בניהולו והפקתו של יואל ברקוביץ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחזנות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר