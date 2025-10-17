חיים גנץ חותם את הפרויקט בברכת החודש

החזן חיים גנץ בביצוע לכבוד שבת בראשית שבת מברכים מר חשוון. זהו ביצוע האחרון בפרויקט "תפילת יעקב" בו השתתפו חזנים רבים.

גנץ: "הנה עברנו חודש מלא בתפילות, חודש עמוס בבקשה ותחינה לה' יתברך שישלח לנו שנה טובה,

שנה של גאולה וישועה. והנה בבשורות נפלאות התבשרנו רק בתחילתה של שנה זו בשחרור אחינו החטופים לאחר שנתיים של הסתר פנים וכאב עצום הנה השמחה מתפרצת לה.

נבקש מה' יתברך בשבת הזו שישלח לנו ''חיים של חילוץ עצמות חיים ושימלא ה' כל משאלות ליבנו לטובה אמן''

את הניגון הנפלא והמעורר הזה של ר' חצק'ל רוטנברג הי''ד, מחסידות באבוב, זכיתי להלביש על ברכת החודש לפני כמה שנים, שמח לשתף אותו איתכם.

זהו הביצוע השישה עשר והאחרון מתוך פרויקט מיוחד בו משתתפים מספר חזנים המבצעים ממיטב היצירות, כשעל מלאכת הליווי והניהול המוזיקלי מופקד הפסנתרן ר' מנחם בריסטובסקי.

פרויקט זה מוקדש לזכרו של איש יקר ר' יצחק יעקב בן משה חיים (פלברבאום) שממש לפני שבוע חל יום היארצייט הראשון שלו בי''ז תשרי.

פלברבאום השקיע רבות מזמנו וכספו למען עולם החזנות, שעות רבות של צילום, עריכה ופרסום של קונצרטים שלמים במשך יותר מעשור שנים.

ת.נ.צ.ב.ה".

קרדיטים:

ליווי וניהול מוזיקלי: מנחם בריסטובסקי

הפקה: חיים גנץ