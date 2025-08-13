חיים גנץ מחדש את היצירה המיתולוגית: "השיר שהלוויים"

( צילום: מקס ברסקי )

חיים גנץ: "שבת בבוקר לקראת סוף התפילה כשריח הקוגל וההרינג מכה באוויר אומרים אנו את התפילה המיוחדת הזו המקבצת את שירת הלווים שנאמרה מידי יום בביהמ''ק. כל יום בא לספר ולהגיד לנו משהו, הברטנורא בפירושו למשנה במסכת תמיד פרק ז' משנה ד' מסביר מאד יפה מה הרעיון מאחורי כל משפט (עיינו שם)