חיים גנץ מחדש את היצירה המיתולוגית: "השיר שהלוויים"

חיים גנץ: "שבת בבוקר לקראת סוף התפילה כשריח הקוגל וההרינג מכה באוויר אומרים אנו את התפילה המיוחדת הזו המקבצת את שירת הלווים שנאמרה מידי יום בביהמ''ק. כל יום בא לספר ולהגיד לנו משהו, הברטנורא בפירושו למשנה במסכת תמיד פרק ז' משנה ד' מסביר מאד יפה מה הרעיון מאחורי כל משפט (עיינו שם)
היצירה המיוחדת הזו פורסמה ע''י החזן משה גענטשוף ז''ל, יודעי דבר מספרים שהוא והחזן אלטר הלחינו אותה יחד והיא זכתה להצלחה כבירה,
היא נחשבת לאחת היצירות המושמעות ביותר ע''י חובבי החזנות.
הרבה שנים תכננתי לבצע אותה ולא הזדמן, וכעת בפרויקט המיוחד הזה שעשינו מייד ידעתי מה אבצע, והנה לפניכם הביצוע מקווה שתאהבו".
החזן גנץ הינו תלמידם של החזנים ח.א. הרשטיק שיחי' ד''ר מרדכי סובול ז''ל ויבל''ח מאסטרו אלי יפה.
חיים הינו החזן הראשי בקהילה היהודית במינכן מרבה להופיע בקונצרטים ובאירועים שונים בארץ ובקהילות ברחבי העולם.
פרויקט זה מוקדש לזכרו של איש יקר ר' יצחק יעקב בן משה חיים (פלברבאום) שהשקיע רבות מזמנו וכספו למען עולם החזנות, שעות רבות של צילום, עריכה ופרסום של קונצרטים שלמים במשך יותר מעשור שנים שהלך לבית עולמו בי"ז תשרי שבת חוה"מ סוכות תשפ''ה
ת.נ.צ.ב.ה.
קרדיטים:
ליווי וניהול מוזיקלי: מנחם בריסטובסקי
הפקה: חיים גנץ
