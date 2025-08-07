עזרא מאייר מבצע יוסל'ה רוזנבלט: "השם מלך" 

( צילום: פיליפ ברסקי )

הלחן המיוחד של החזן רוזנבלט מדגיש את נוסח התפילה במודוס המיקסולידי המאפיין את תפילת קבלת שבת, לחן שכולו תפארת הוד והדר, יצירה בנויה לתלפיות בסגננו הכ"כ מיוחד של החזן רוזנבלט, אמירה, רגש ופרשנות אמיתית.