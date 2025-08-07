כיכר השבת
"תפילת יעקב"

עזרא מאייר מבצע יוסל'ה רוזנבלט: "השם מלך" 

החזן עזרא מאייר מבצע את יצירתו של יוסל'ה רוזנבלט לקבלת שבת, מתוך פרויקט מיוחד לזכרו של יעקב פלברבאום. ליווי פסנתר: מנחם בריסטובסקי (חזנות)

(צילום: פיליפ ברסקי)

הלחן המיוחד של החזן רוזנבלט מדגיש את נוסח התפילה במודוס המיקסולידי המאפיין את תפילת קבלת שבת, לחן שכולו תפארת הוד והדר, יצירה בנויה לתלפיות בסגננו הכ"כ מיוחד של החזן רוזנבלט, אמירה, רגש ופרשנות אמיתית.

החזן עזרא מאייר הינו תלמידם של החזן נפתלי הרשטיק ז"ל והד''ר מרדכי סובול ז"ל. משמש חזן בקהילה היהודית בציריך. לשעבר חזן הראשי בבית הכנסת הגדול במינכן ובמוסקבה.

אנו שמחים להגיש לכם את הביצוע החמשה עשר מתוך פרוייקט מיוחד בו משתתפים מספר חזנים המבצעים ממיטב היצירות כשעל מלאכת הליווי והניהול המוזיקלי מופקד הפסנתרן ר' מנחם בריסטובסקי.

פרוייקט זה מוקדש לזכרו של איש יקר, ר' יצחק יעקב בן משה חיים (פלברבאום) שהשקיע רבות מזמנו וכספו למען עולם החזנות, שעות רבות של צילום, עריכה ופרסום של קונצרטים שלמים במשך יותר מעשור שנים שהלך לבית עולמו בי"ז תשרי שבת חוה"מ סוכות תשפ''ה.

ת.נ.צ.ב.ה.

קרדיטים:

ליווי וניהול מוזיקלי: מנחם בריסטובסקי

הפקה: חיים גנץ

