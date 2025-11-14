צפו: לייזר ברוק בהכרזת חודש כסליו ייחודית

הפעם ערכתי את ההכרזה יחד עם מקהלת קרני לייזר, בשילוב מיקס מיוחד מניגוני חג החנוכה.
ובחרתי לערוך עבור זה קליפ בינה מלאכותית הממחיש את ניסי וסיפורי חג החנוכה.
כולי תפילה שבחודש כסלו נזכה לראות ישועות וניסים, הן בפרט והן בכלל.
שבת שלום ומבורך,
לייזר.
