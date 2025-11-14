כיכר השבת

צפו: לייזר ברוק בהכרזת חודש כסליו ייחודית

החזן והיוצר לייזר ברוק בהכרזת חודש כסליו עם מיטב מנגינות החודש ובליווי קליפ בינה מלאכותית ברוח ימי החנוכה (חזנות)

הפעם ערכתי את ההכרזה יחד עם מקהלת קרני לייזר, בשילוב מיקס מיוחד מניגוני חג החנוכה.

ובחרתי לערוך עבור זה קליפ בינה מלאכותית הממחיש את ניסי וסיפורי חג החנוכה.

כולי תפילה שבחודש כסלו נזכה לראות ישועות וניסים, הן בפרט והן בכלל.

שבת שלום ומבורך,

לייזר.

