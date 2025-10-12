לייזר ברוק בתפילת הגשם כפי שעוד לא ראיתם אף פעם

לכבוד שמחת תורה, ובזמן שאנו ממתינים לשחרור החטופים לישועות ולבשורות טובות, החזן והיוצר לייזר ברוק, מגיש ביצוע חדש ונוגע ללב לתפילת גשם, בלחנו האלמותי של יוסלה רוזנבלט.
היצירה מוגשת בקליפ וידאו ייחודי המשלב טכנולוגיה חדשנית של בינה מלאכותית (AI), המעניקה פרשנות חזותית עמוקה למילות התפילה, על פי פירושי חז"ל.
בתפילה לגשם גשמי ורוחני - גשם של ברכה, נחמה וגאולה לכל בית ישראל.
הביצוע הותאם במיוחד עבור בעלי תפילה וחזנים, ומאפשר שירה רציפה של היצירה ללא חזרה על מילים.
קרדיטים:
שירה, עריכה וקולות: לייזר ברוק ומקהלת "קרני לייזר".
לחן: יוסל'ה רוזנבלט
