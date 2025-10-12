צפו בקליפ לייזר ברוק בתפילת הגשם כפי שעוד לא ראיתם אף פעם החזן והיוצר לייזר ברוק בביצוע ייחודי לתפילת גשם בלחנו של גדול החזנים, יוסל'ה רוזנבלט בגרסה מיוחדת המתואמת לבעלי תפילה ובשילוב קליפ בינה מלאכותית המפרש את מילות התפילה (חזנות)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 15:25