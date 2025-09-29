שלום ג'ייקובס במחווה מיוחדת למוריו לקראת יו"כ: "כל נדרי"

ג'ייקובס: "כל נדרי היא אחת התפילות המרגשות והחשובות ביותר בלוח השנה היהודי. היא נאמרת בפתיחת יום הכיפורים ונושאת עמה מאות שנים של רגש, היסטוריה וכיסופים. מנגינת התפילה העתיקה נגעה באינספור נשמות, והיא מתווה את הטון ליום הקדוש ביותר בשנה.

עיבוד זה נוצר במקור על ידי המוזיקאי הנודע ריימונד גולדשטיין בשנות השמונים, וכעת עובד מחדש עבורי על ידי שימי מילר המוכשר, שיצר עומק חדש ליופי הנפלא של היצירה.

הקשר האישי שלי לכל נדרי החל בגלאזגו, סקוטלנד, בשנת 1990, בגיל צעיר, בר מצווה, שמעתי לראשונה את החזן נפתלי הרשטיק, בנו נתנאל, יחד עם ריימונד גולדשטיין ומקהלה בניצוחו של אלי יפה מופיעים במהלך סיבוב ההופעות האירופי שלהם. באותו לילה ניצתה אהבתי לחזנות. רק כמה שנים מאוחר יותר, במהלך שנות הישיבה שלי בישראל (1994–1997), גם החזן הרשטיק וגם המאסטרו יפה הפכו למורים שלי, ועיצבו עמוקות את דרכי. הם עיצבו את דרכי לאהבת החזנות והמוזיקה היהודית, דבר שאני מתכבד לעשות מדי שבוע עד היום.

לכבודו של מורי ורבי, החזן נפתלי הרשטיק, אני מביא את היצירה הזו לחיים פעם נוספת.

לאחר שנים רבות של עמידה לפני העמוד, איני יכול לחשוב על דרך משמעותית יותר להתכונן ליום הכיפורים מאשר לבצע את כל נדרי. זו יותר ממנגינה – זו תפילה המאחדת את עם ישראל ביראה, כנות וחיבור.

תקוותי היא שביצוע זה יכניס אתכם ליום הכיפורים עם הרהורי תשובה, כנות והשראה".

קרדיטים:

בביצוע: שלום ג'ייקובס

עיבוד מקורי: ריימונד גולדשטיין ונפתלי הרשטיק

עיבודי מקהלה: ריימונד גולדשטיין

עיבוד: שימי מילר

עיבוד קולי: שימי מילר ויוסי שוורץ