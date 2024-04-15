צפו מה קרה כשבוגרי בית הספר למוסיקה יהודית התאגדו מרחבי העולם לשירת 'מקימי' שילוב של קטע חזנות מוכר וידוע לחנו של החזן יוסלה רוזנבלט והשיר המתנגן זה עשור שהלחין המוזיקאי מונה רוזנבלום. עיבוד: מוישי סלושץ (סינגלים וקליפים)
קטע מתוך קונצרט שנערך בהיכל התרבות בקרית מוצקין בהשתתפות שני הטנורים הגדולים יצחק מאיר הלפגוט ואוהד מושקוביץ שמבצעים את שירו של לאונרד כהן ויצירתו של יוסל'ה רוזנבלט, על הקונצרט ניצח יוסי שוורץ בליווי תזמורת סימפונט רעננה והפסנתרן אהרל'ה נחשוני (חזנות)
היצירה 'ריבונו של עולם' בלחנו של משה מונה רוזנבלום מתוך קונצרט הצדעה לחזני דור העבר והעתיד בהשתתפות חזנים, תלמידי בית הספר לחזנות בפתח תקווה ומקהלת ביה"ס. ביצוע של החזן יוסי שוורץ, מורה בביה"ס ומייסד המקהלה בליווי הפסנתרן: מנחם בריסטובסקי (חזנות)