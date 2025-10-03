כיכר השבת
בקדושה ובטהרה

בסילודין ובהתרגשות | צפו ברגעי קודש נעלים של 'כל נדרי' במחיצת גדולי הדור 

דקות אחדות טרם כניסת יום הכיפורים – יום הקדוש, צפו בתיעוד נדיר ומרומם מהיכלה של ישיבת סלבודקה המעטירה. שם, התכוננו גדולי ישראל, ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו, והגאון רבי משה הלל הירש, בסילודין ובהתרגשות לקראת היום הגדול והנורא | טרם הליכתם לבית המדרש לתפילת 'כל נדרי', נצפו ראשי הישיבה מברכים את המקורבים בכל מילי דמיטב, בהמשך נצפו ראשי הישיבה לבושים בבגדי לבן כנהוג, ברגעים מרטיטים אוחזים בידיהם ספרי תורה | הגר"ד לנדו נצפה מחזיק ספר תורה זעיר, ואילו הגרמ"ה הירש אוחז בספר תורה מפואר, שהוכנס בעבר לזכותם של ראשי הישיבה (עולם הישיבות)

הגרמ"ה הירש בדרכו ערב יום כיפור לתפילת כל נדרי (צילום: שוקי לרר)
