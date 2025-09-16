המסע של החזן בקליפ וביצוע ייחודי: "אוחילה"

תפילת 'אוחילה לא-ל' הנאמרת בימים הנוראים משמשת מעין בקשת רשות של שליח הציבור לשאת תפילה. בדומה לפיוטים "מסוד חכמים ונבונים" ו"הנני העני ממעש".

הקליפ שנוצר כולו באמצעות בינה מלאכותית מספר את סיפורו של החזן 'שימעלה מילצקי' שהוזמן לגשת שליח ציבור עבור קהילה יהודית גדולה באירופה. הוא מוטרד מכך, ומניעות שונות בדרך משאירות את המתפללים כמעט עד לרגע האחרון ללא חזן.

יונתן שטרן ולייזר ברוק נפגשו לראשונה בישיבה הגדולה 'עטרת ישראל'. כבר אז, בין חדרי הפנימייה החלו שיתופי פעולה מוזיקליים של השניים. את השיר אוחילה נהגו לשיר רבות בישיבה, עוד לפני שזכה לפרסום ציבורי רחב. כעת הם מגישים אותו בסגנון חדשני מלווה בקליפ AI מרגש שייצרו יחד.

קרדיטים:

מילים: מתוך תפילת הימים הנוראים

לחן: הרב הלל פלאי

ביצוע: יונתן שטרן ולייזר ברוק

עיבוד, קולות והפקה מוזיקלית: יונתן שטרן

קליפ: יונתן שטרן ולייזר ברוק