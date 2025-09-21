כיכר השבת
בליווי קליפ ייחודי

החזנים החיפאים בביצוע מיוחד לקלאסיקת הימים הנוראים של מורם: "שכל המלאכים"

החזנים לייזר ברוק וחיים גרינשטיין מבצעים את היצירה הנודעת והאהובה של מורם האהוב והנודע, המנצח והיוצר אלי יפה - "שכל המלאכים" (חזנות)

לקראת הימים הנוראים חברו החזנים החיפאים, חיים גרינשטיין ולייזר ברוק, להקליט את לחנו המרגש של מאסטרו אלי יפה, אשר זכו להיות מתלמידיו.

בבתי כנסת רבים בארץ ובעולם, קשה לדמיין תפילה בימים אלו מבלי שישמע הניגון העוצמתי שחיבר אלי יפה ל"שכל המלאכים". בביצוע החדש מעניקים לייזר וחיים נופך חזני מיוחד, השוזר אמירה אישית ומרגשת בתוך המנגינה.

הקליפ, שנוצר בעזרת AI, מעביר את הצופה לאווירת הימים הנוראים - מחודש אלול ועד תקיעת השופר של נעילה.

קרדיטים:

שירה, מקהלה ועיבוד: לייזר ברוק וחיים גרינשטיין

קליפ AI: לייזר ברוק

לחן: אלי יפה

