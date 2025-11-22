מוטי כרמל בנוסטלגיה מרגשת במיוחד: "המבדיל"

(צילום: מייקל חזוני)
ביצוע חדש ומרגש ל"המבדיל" של ר' בנציון שנקר, בהשראת הגרסה המוכרת והאהובה של פריד - זו שנשמעה במשך שנים מיד אחרי ההבדלה בבית אבא בליווי קליפ שמכניס מיד לאווירת מוצאי שבת.
הם בחרו להביא את הניגון דווקא עכשיו, מתוך רצון לפתוח את השבוע בתחושת חיבור, תפילה וטוב.לצד הביצוע שולבה גם תזכורת ל"מבדיל" האייקוני של יוסל'ה רוזנבלט, שהפך לדורשי רבים חלק בלתי-נפרד ממוצאי שבת.
קרדיטים:
שירה: מוטי כרמל
לחן: בן ציון שנקר - יוסלה רוזנבלט
עיבוד והפקה מוזיקלית: נחמן רוזנברג
תיכנותים נוספים: יוחנן אורי
