כיכר השבת

מוטי כרמל בנוסטלגיה מרגשת במיוחד: "המבדיל"

מוטי כרמל ו'הקרעטשמע' מגישים ביצוע מחווה מיוחד ל"המבדיל" של המלחין האגדי ר' בן-ציון שנקר. הפקה המוזיקלית של נחמן רוזנברג (סינגלים וקליפים)

2תגובות
(צילום: מייקל חזוני)

ביצוע חדש ומרגש ל"המבדיל" של ר' בנציון שנקר, בהשראת הגרסה המוכרת והאהובה של פריד - זו שנשמעה במשך שנים מיד אחרי ההבדלה בבית אבא בליווי קליפ שמכניס מיד לאווירת מוצאי שבת.

הם בחרו להביא את הניגון דווקא עכשיו, מתוך רצון לפתוח את השבוע בתחושת חיבור, תפילה וטוב.לצד הביצוע שולבה גם תזכורת ל"מבדיל" האייקוני של יוסל'ה רוזנבלט, שהפך לדורשי רבים חלק בלתי-נפרד ממוצאי שבת.

קרדיטים:

שירה: מוטי כרמל

לחן: בן ציון שנקר - יוסלה רוזנבלט

עיבוד והפקה מוזיקלית: נחמן רוזנברג

תיכנותים נוספים: יוחנן אורי 

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
ריגשת... שיר נוסטלגי
נחמן כץ
1
הוזלתי דמעה ... השיר שזכור לי של אברהם פריד
יהודה שווימער

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר