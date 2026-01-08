מוטי כרמל מחדש את דודי קאליש בעברית: "אשת חיל"

הזמר מוטי כרמל מגיש ביצוע חדש עם מילים חדשות לשיר "אשת חיל" של דודי קאליש.

החיבור לשיר נולד ברגע אישי, כאשר ידידו מוישי אירגאס הכיר לו את היצירה ותרגם עבורו את מילות השיר מאידיש. כבר בשמיעה הראשונה חש מוטי טלטלה פנימית, ובשמיעה השנייה היה ברור לו - זהו שיר שהוא מוכרח לבצע.

היצירה נעה בעדינות ובעוצמה בין דמות "אשת החיל" המוכרת לכולנו, דרך נשות החיל הגדולות של האומה, ועד לכנסת ישראל - הכלה, שאביה שבשמיים ישיר לה בבוא העת. שיר של אמון, עומק ותקווה, כמאמר הפסוק: "בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר".

קאבר זה מוגש מתוך תפילה וציפייה לביאת המשיח ולבניין בית המקדש במהרה בימינו.

קרדיטים:

לחן ומילים במקור: דודי קאליש

תרגום לעברית: מוישי אירגאס מוטי כרמל

הפקה מוזיקלית: מוטי והחברים באולפן א.כ